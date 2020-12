Transferuri peste transferuri la FC Botosani. Au plecat trei jucatori, a venit un fotbalist nou

Lotul FC Botosani s-a reunit, luni, pentru a efectua vizita medicala si testul COVID-19 inainte de a demara pregatirile returului acestui sezon competitional al Ligii 1, care va debuta pe 12 ianuarie.In acasta pauza competitionala, Marius Croitoru a renuntat la trei jucatori care in acest sezon au evoluat foarte putin si care nu au reusit sa devina titulari in echipa: mijlocasul David Babunski, fundasul francez Baba Toure si atacantul grec Minas Chalkiadakis.La capitolul veniri, singura certitudine este fundasul central ivorian Ulrich Meleke (21 ani), care a semnat deja cu FC Botosani si va ajunge inainte de plecarea in cantonament In 2 ianuarie, lotul condus de Marius Croitoru va pleca intr-un stagiu de pregatire centralizat la Timisoara.In alegerea acestei zone a contat foarte mult vremea mai calda care se va inregistra in urmatoarea perioada in Banat, dar si faptul ca fata de Moldova, in vestul tarii sunt mult mai multe echipe din primele doua ligi, cu care elevii lui Marius Croitoru isi vor putea masura fortele.Prima partida din retur pentru ros-alb-albastri va fi pe teren propriu, la 14 ianuarie, contra formatiei FC Arges.CITESTE SI: