UEFA nu se joaca. Slovan Bratislava si FC Pristina au pierdut la masa verde meciurile din cupele europene, dupa ce au avut cazuri de COVID 19

Slovan ar fi trebuit sa joace la 21 august impotriva formatiei Klaksvik din Insulele Feroe, insa intreaga echipa din Bratislava a fost plasata in carantina de autoritatile locale dupa doua probe pozitive consecutive, in doua zile, in cazul unuia dintre jucatorii slovaci.Dupa ce a fost analizat de Comisia de control, etica si disciplina a UEFA , dosarul a fost trimis la Comisia de apel a forului european, care a decis, luni, ca partida sa fie pierduta cu 0-3 de Slovan.In cazul FC Pristina, care avea meci cu FC Lincoln Red Imps in 18 august, jucatorii au fost testati, iar rezultatele au fost negative, inainte de a pleca in Gibraltar, unde au fost testati din nou. Intrucat mai multi membri ai delegatiei au avut rezultate pozitive, intreaga echipa a fost plasata in carantina. Jocul a fost amanat pentru 22 august, clubul din Kosovo avand voie sa aduca jucatori suplimentari, cu conditia sa fie negativi.Din pacate pentru clubul kosovar, opt jucatori din grupul suplimentar de fotbalisti au fost testati pozitiv si toti au fost plasati in carantina, astfel ca meciul nu s-a mai putut juca. Prin urmare, si FC Pristina a pierdut cu 0-3.In mansa a doua preliminara al Ligii Campionilor, Klaksvic va evolua, in deplasare, cu Young Boys Berna, iar FC Lincoln, acasa, cu Union Titus Petange din Luxemburg, in turul I preliminar al Ligii Europa.