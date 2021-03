Cine a castigat derby-ul Ilfovului la fotbal

Unicul gol al meciului a fost marcat de Betancour, in minutul 45.Academica Clinceni: Oct. Valceanu - Pashov (Chandarov '59), Bilali, Gardos, Pirvulescu (Dobrescu '15) - Cordea, Moulin, Cascini (Popa '59), C. Tanase - Andronic (Rusescu '46), Chunchucovic. Antrenor: Ilie PoenaruFC Voluntari: Ramniceanu - Balaur (Achim '76), Tamas, Armas - C. Costin, I. Gheorghe, Droppa (Ricardinho '84), Helder Tavares, Briceag - Betancor, Pesic (Lopes '75). Antrenor: Bogdan AndoneCartonas galben: Cascini '46Arbitri: Istvan Kovacs - Vladimir Urzica si Ferencz Turnyogi - Catalin Popa;Observator: Liviu Ciubotariu.CITESTE SI: