Darius Olaru (FCSB) - Merităm acest titlu pentru că am dominat campionatul

Jucătorul echipei de fotbal FCSB, Darius Olaru, a declarat, sâmbătă seara, după ce formaţia sa a devenit matematic campioană, că titlul este meritat deoarece el şi colegii săi au dominat Superliga în acest sezon.

"Am simţit nişte emoţii de nedescris, când am auzit fluierul final am izbucnit în lacrimi. Nu prea ştiu să îmi gestionez emoţiile. De multe ori plâng în asemenea momente... şi în momentele dificile, şi în cele de bucurie. Aşa mă descarc eu. A fost clar anul nostru, merităm acest titlu pentru că am dominat campionatul. Am stat pe locul întâi în clasament de la început până la final şi este meritul nostru şi al staff-ului", a menţionat Olaru la postul Digisport.

"Acum vom petrece câteva zile... câte vor băieţii, atâtea vom petrece. Aşteptam de mult acest moment şi merităm. Sincer, nici nu ştim cum să ne bucurăm pentru că suntem mulţi tineri şi nu prea ştim ce să facem. Eu am aşteptat acest titlu de când am venit aici, de patru ani şi jumătate. Am muncit pentru acest moment. Acum aşteptăm meciul cu CFR când ni se va acorda trofeul", a adăugat fotbalistul.

FCSB a câştigat titlul de campioană a României la fotbal, sâmbătă seara, după ce a învins-o pe Farul Constanţa cu scorul de 2-1 (1-0), pe Arena Naţională din Capitală, în etapa a şaptea a fazei play-off a Superligii.

''Roş-albaştrii'' aveau nevoie de un singur punct pentru a-şi asigura matematic titlul, cu trei etape înainte de finalul sezonului, dar au obţinut victoria.

FCSB e neînvinsă în play-off, având cinci victorii şi două egaluri.

Gruparea bucureşteană nu mai câştigase titlul din 2015, de atunci având şapte clasări pe locul secund şi una pe locul cinci.

