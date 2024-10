Antrenorul lui FCSB, după 4-0 cu Dinamo: "A fost o plăcere”

Antrenorul formaţiei FCSB, Elias Charalambous, a declarat, miercuri seara, în conferinţa de presă de după victoria cu Dinamo, scor 4-0, în Cupa României, că este bucuros de faptul că jucătorii care nu au evoluat prea mult în actualul sezon au demonstrat că pot ajuta echipa la nevoie.

"A fost o plăcere să îi văd pe jucători în seara asta timp de 90 de minute, au făcut un joc foarte bun, un joc solid. Am reuşit prima victorie în actuala ediţie a Cupei României, un trofeu pentru care vom lupta. Mă bucur că jucătorii care nu au jucat prea multe minute până acum au arătat că pot ajuta echipa la nevoie. Asta arată calitatea pe care o are lotul nostru. Niciodată nu ştii înaintea meciului cum va fi. Astăzi însă am făcut totul foarte bine şi în consecinţă am reuşit să câştigăm", a menţionat el.

"Ştim că nu avem timp să sărbătorim pentru că peste 3-4 zile avem un nou meci. Iar acest lucru nu poate decât să ne bucure. Ceea ce am văzut în seara asta ne demonstrează că toţi jucătorii din lot sunt la un nivel înalt şi asta ne oferă posibilitatea de a schimba echipa şi a avea prospeţime în fiecare meci", a adăugat Charalambous.

Fotbalistul Darius Olaru, accidentat în minutul 11, va efectua un RMN în cursul zilei de joi, a anunţat tehnicianul cipriot.

"Singurul lucru negativ din această seară a fost acea accidentare, însă aşa este în fotbal. Mâine vom şti mai multe despre accidentarea lui Olaru pentru că urmează să facă un RMN. Olaru este căpitanul echipei noastre, un jucător important pentru acest club", a precizat Elias Charalambous.

Dinamo Bucureşti a fost surclasată de FCSB cu scorul de 4-0 (0-0), miercuri seara, pe Arena Naţională din Capitală, într-un meci din Grupa B a Cupei României la fotbal. FCSB câştigase şi meciul direct din campionat, cu 2-0, disputat la 20 octombrie.

