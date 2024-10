Florin Tănase, despre jucătorii lui Dinamo, umiliți de FCSB: ”Au fost puţin destabilizaţi”

Fotbalistul formaţiei FCSB, Florin Tănase, a declarat, miercuri seara, după victoria cu 4-0 în meciul cu Dinamo din Cupa României, că este frumos să câştigi de două ori la rând derby-ul cu rivala, făcând referire la succesul din 20 octombrie, scor 2-0, din Superliga.

"E frumos să câştigi de două ori la rând cu Dinamo, e un sentiment plăcut, ştim că e important pentru suporterii noştri şi le dedicăm lor aceste două victorii. Cupa României este un obiectiv pentru noi, e un trofeu şi ni-l dorim. Azi am profitat de ocaziile pe care le-am avut şi am marcat. În meciul trecut, cu Rapid, nu ne-am creat aşa de multe situaţii şi de aceea nu am marcat", spus el.

"Am jucat un fotbal foarte bun azi şi suntem fericiţi că am reuşit să câştigăm la o diferenţă aşa de mare. Probabil că adversarii au fost puţin destabilizaţi pentru că ştiau că la noi nu va fi niciun jucător care a jucat cu Rapid. Însă Dinamo nu are o echipă slabă, cu siguranţă va face meciuri bune în continuare", a adăugat Tănase.

Dinamo Bucureşti a fost surclasată de FCSB cu scorul de 4-0 (0-0), miercuri seara, pe Arena Naţională din Capitală, într-un meci din Grupa B a Cupei României la fotbal. FCSB câştigase şi meciul direct din campionat, cu 2-0, disputat la 20 octombrie.

