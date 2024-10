Jucătorul FCSB-ului care i-a dat două goluri lui Dinamo: ”Așa este la fotbal”

Dinamo Bucureşti a fost surclasată de FCSB cu scorul de 4-0 (0-0), miercuri seara, pe Arena Naţională din Capitală, într-un meci din Grupa B a Cupei României la fotbal.

FCSB a făcut o repriză secundă excelentă şi s-a impus prin golurile marcate de Alexandru Băluţă (56), Luis Phelipe (70) şi Marius Ştefănescu (81, 88).

Marius Ştefănescu, mijlocașul echipei FCSB, se bucură că a reuşit să marcheze din nou pentru roş-albaştri.

„Am fost mai dornici, am alergat mai mult şi la final s-a văzut acest lucru. Îmi doresc la fiecare meci să înscriu, mă bucur că în această seara am înscris două goluri şi sper să o mai fac. Toată lumea mă ştia din perioada de la Sepsi, când marcam. Nu am traversat o perioadă foarte bună, pentru că atunci când nu marchezi toată lumea te critică. Dar trebuie să fiu tare şi cu siguranţă va veni şi momentul meu.

M-am adaptat foarte bine la echipă doar că nu am avut reuşite. De două săptămâni încoace avem meciuri din trei în trei zile, avem o deplasare la Craiova şi ne dorim din suflet să câştigăm. Aşa este la fotbal, în aceste meciuri îţi arăţi valoarea şi sunt bune şi pentru ritmul nostru, pentru ca un jucător profesionist să ajungă mai sus”, a declarat Marius Ştefănescu.

