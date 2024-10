Fundașul lui Dinamo recunoaște: "Muream de nervi, nu mai puteam, toți o apă și-un pământ”

Fotbalistul formaţiei Dinamo, Răzvan Patriche, a declarat, după înfrângerea cu 4-0 cu FCSB în Cupa României, că este o seară neagră pentru el şi colegii săi pentru că nu au reuşit să facă faţă adversarilor.

"Ce mai e de spus, se pare că asta e diferenţa dintre Dinamo şi FCSB. E o seară neagră pentru noi. În repriza a doua am arătat foarte rău din toate punctele de vedere. Mâine vom face o analiză şi vom vedea exact ce s-a întâmplat. Azi se pare că nu am făcut faţă. FCSB e o echipă puternică, ne-a bătut de două ori într-o săptămână... are un lot foarte bun şi numeros. A fost o înfrângere drastică, după golul doi am căzut de tot şi nu pot să îmi explic de ce", a precizat el.

"Este frustrant când iei patru goluri, dar ce să faci. Muream de nervi, nu mai puteam. A venit primul, a venit al doilea, apoi am fost toți o apă și un pământ.

Ne aşteaptă un alt meci peste câteva zile şi trebuie să ne revenim fizic şi mental. Mergem înainte trebuie să ne revenim. Le este greu suporterilor, normal, îşi doreau şi ei rezultate bune cu FCSB. Le este greu cum ne este şi nouă, dar ăsta e fotbalul. Trebuie să strângem rândurile şi să luptăm în continuare", a mai spus Răzvan Patriche.

Dinamo Bucureşti a fost surclasată de FCSB cu scorul de 4-0 (0-0), miercuri seara, pe Arena Naţională din Capitală, într-un meci din Grupa B a Cupei României la fotbal. FCSB câştigase şi meciul direct din campionat, cu 2-0, disputat la 20 octombrie.

