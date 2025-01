Antrenorul formației FCSB, Elias Charalambous, a declarat, joi seara, în conferința de presă de după înfrângerea cu Manchester United, scor 2-0, din Europa League, că trebuie să fie corect și să admită că adversarul a fost mai bun și a câștigat pe merit.

'Știam că și cu un rezultat de egalitate putem încheia în primele opt locuri. Însă noi jucăm fiecare meci cu gândul de a câștiga. Manchester United a fost azi echipa mai bună. Trebuie să fim corecți și să spunem că au câștigat pe merit. Însă mâine este o nouă zi și trebuie să ne recuperăm și să pregătim următorul meci. Noi am avut în teren jucători ofensivi, însă cu echipe de asemenea nivel nu este ușor să ataci. Și dacă riști în ofensivă, atunci automat riști și în defensivă. Am jucat cu unul dintre cele mai mari cluburi din lume', a spus el.

'Eram conștienți că va fi un meci greu pentru noi azi. În prima repriză am reușit să închidem toate spațiile și chiar să punem în dificultate adversarul. Am avut o primă șansă prin Mihai Popescu de a deschide scorul. Însă în astfel de meciuri nu ai prea multe ocazii, de aceea când ai șansa trebuie să înscrii. Problema noastră a fost jocul din repriza a doua când am oferit mai multe spații celor de la Manchester United. Dar chiar și așa am mai avut acea ocazie a lui Bîrligea. Eu sunt mândru de jucători pentru că nu a fost ușor deloc azi', a adăugat antrenorul cipriot.

Pus să comenteze afirmațiile patronului Gigi Becali, care a criticat formula cu cinci fundași folosită contra lui Manchester United, Charalambous a răspuns: ”Nu s-a schimbat nimic, pentru că l-am folosit pe Popescu ca fundaș dreapta, iar pe Crețu ca winger (n.r. extremă)”

Elias Charalambous a menționat că nu are nicio preferință în ceea ce privește următorul adversar din Europa League.

'Vom vedea care va fi următorul nostru adversar și vom încerca să ajungem în faza următoare a competiției. Nu am nicio preferință la tragerea la sorți', a precizat Charalambous.

FCSB a fost învinsă de Manchester United cu scorul 2-0 (0-0), joi seara, pe Arena Națională din București, în etapa a opta și ultima a competiției de fotbal Europa League, astfel că echipa bucureșteană va evolua în play-off-ul pentru optimile de finală.

Primele opt clasate s-au calificat direct în optimile de finală, în timp ce formațiile clasate pe locurile 9-24 vor juca un baraj pentru calificarea în optimi. Tragerea la sorți a acestui play-off va avea loc vineri, la Nyon, la ora 14:00 (ora României).

