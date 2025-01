Daniel Bîrligea, după eșecul cu Manchester United: “Ne rămâne încă o şansă”

Fotbalistul echipei FCSB, Daniel Bîrligea, a declarat joi seară, după meciul cu Manchester United, scor 0-2, că el şi colegii săi vor lupta cu toate forţele pentru a obţine calificarea în optimile de finală ale Ligii Europa.

“Ne rămâne încă o şansă să ajungem în optimi. O să luptăm cu toate forţele. Ştiam că sunt buni, că au calitate mare şi eram pregătiţi de luptă. Am luptat până nu am mai putut. După ce au dat gol ne-am deschis un pic, din nefericire. Avem moral că putem să luptăm cu oricine. A fost o seară magnifică, le mulţumim tuturor celor care au venit, a fost atmosferă frumoasă. Ne-au susţinut ne-au împins de la spate, nu am reuşit să le mulţumim în această seară”, a spus Bîrligea la Prima Sport.

Formaţia FCSB a fost învinsă, joi seară, pe Arena Naţională, cu scorul de 2-0 (0-0), în ultima etapă a fazei ligii din Liga Europa. Echipa bucureşteană nu a reuşit să îşi păstreze locul între primele formaţii din grupa unică, terminând dincolo de locul 8, astfel că va evolua în play-off-ul pentru optimi.

