Reacție sinceră după FCSB - Manchester United: ”Să fim corecţi, nu meritam!”

Florin Tănase, jucătorul echipei FCSB, spune că, dacă roş-albaştrii ar fi jucat în sistemul pe care l-au folosit până acum, ar fi pus mai multe probleme englezilor de la Manchester United, care s-au impus cu 2-0 joi seară, în ultima etapă din Europa League.

„Ştiam că va fi un meci dificil. Am jucat împotriva unei echipe foarte mari, cu jucători foarte buni. Am simţit că se poate, dar am jucat prea jos, nu am pus presiune pe ei. Cu siguranţă, ca să câştigi trebuie să pui presiune pe adversar, să-l faci să greşească.

Ei au avut superioritate, în faţă eram eu şi cu Bîrligea, alergam de la unul la celălalt, era greu să ţii mingea, să provoci surprize.

Nu ştiu cât s-a resimţit oboseala, am încasat primul gol dintr-o fază fixă, un aut, la o fază unde puteam să fim mai atenţi. Putea să intre un gol şi pentru noi, dar nu meritam. Să fim corecţi, nu meritam!

Suporterii au fost minunaţi în seara asta, le mulţumim. Sperăm ca duminică să-i mulţumim. Probabil că dacă jucam ce ştiam noi, în sistemul pe care îl ştiam până acum, probabil aveam mai multe şanse”, a declarat Florin Tănase.

