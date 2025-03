Antrenorul lui Lyon, după ce a văzut-o pe FCSB: ”Sunt surprins”

Antrenorul echipei de fotbal Olympique Lyon, Paulo Fonseca, a afirmat, miercuri, într-o conferință de presă, că este surprins de calitatea echipei FCSB, adversara de joi din din prima manșă a optimilor Europa League.

'Sper că mâine jucătorii mei să-mi ofere un cadou care să însemne victoria. Sunt surprins de calitatea acestei echipe, este o echipă foarte puternică. Sunt surprins de personalitatea jucătorilor. Sunt foarte puternici, foarte bine pregătiți, foarte agresivi, fie că au sau nu balonul. Când cineva vorbește că Lyon este favorită, eu consider că nu se uită cu adevărat la meciurile pe care le-a jucat echipa din București. Știu că va fi foarte foarte greu pentru noi. Am fost impresionat de intensitatea jocului echipei de la fiecare meci, atât în campionat, cât și în Europa League. Consider că jucătorii din atac sunt cu adevărat talentați, nu vreau să dau nume, pentru că mă gândesc că toți din atac au calitate', a declarat Fonseca.

Tehnicianul portughez, care miercuri a împlinit 52 de ani, consideră că ambele echipe au șanse egale de calificare: 'Favorit este doar un cuvânt. Având în vedere că m-am uitat la toate meciurile, noi trebuie să demonstrăm pe teren că vrem să câștigăm. Dar nu putem să spunem că noi suntem favoriți. Cred că ambele echipe au șanse și sunt merituoase, pentru că au ajuns până aici'.

'În această fază a competiției cel mai important este să jucăm bine și să câștigăm, atâta acasă, cât și în deplasare. Acum e o perioadă în care jucăm multe meciuri, noi avem o echipă bună și putem face un meci bun mâine. Ziua de mâine este foarte importantă pentru noi și am venit aici cu ambiția de a face un meci foarte bun, pentru a crește șansele pentru retur', a mai adăugat Fonseca.

Echipa de fotbal FCSB întâlnește echipa franceză Olympique Lyon, joi, de la ora 19:45, pe Arena Națională din Capitală, într-o partidă contând pentru prima manșă a optimilor de finală ale Europa League.

