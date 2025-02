Răzvan Lucescu nu poate accepta eșecul cu FCSB: ”Mai șmecheri! Cerul va face cumva dreptate”

Antrenorul echipei de fotbal PAOK Salonic, Răzvan Lucescu, a declarat, joi seara, după înfrângerea cu FCSB, scor 1-2, din prima manșă a play-off-ului pentru optimile Europa League, că decizia arbitrului de a-l elimina pe Taison a stricat totul în acest meci pentru formația sa, care rămâne totuși în cărțile calificării.

”Ar fi trebuit să avem 2-0, dar, din păcate în fotbal se întâmplă și astfel de lucruri... a apărut o decizie incredibilă a arbitrului... o decizie total nedreaptă la cel de-al doilea galben inexistent și am rămas în 10. Apoi noi am făcut o greșeală, iar ulterior FCSB a înscris și al doilea gol din corner. Azi a fost o decizie a arbitrului care a stricat totul pentru noi și care a dat o șansă celor de la FCSB. Adversarii însă nu au creat mult și poate că asta îi va costa, pentru că în final noi am rămas în cărțile calificării. Iar noi jucăm un fotbal bun dacă suntem 11 pe teren. Am fi meritat mult mai mult și de la primul meci cu FCSB și de la acesta. De aceea cred că în final Cerul va face cumva dreptate. Pentru că echipa mai bună am fost noi', a spus Lucescu la postul Prima Sport 1.

Ei au fost mult mai șmecheri, au avut o mentalitate de a întrerupe jocul, de a trage de timp, de a se agăța de fiecare fază, au încercat să scoată maximum din fiecare fază... și asta o spun într-un sens de apreciere. Pentru că FCSB știe să se bată pentru fiecare moment. Dar fotbalul pe care noi l-am jucat este superior”, a adăugat antrenorul.

Răzvan Lucescu este optimist în ceea ce privește șansele formației sale de a obține calificarea.

”Noi jucăm foarte bine în deplasare. Avem și o anumită experiență la nivel european și știm că o înfrângere azi nu înseamnă nimic pentru că, de fapt, calificarea se va obține după ultimul fluier al partidei retur. Sunt încrezător pentru că am avut două meciuri cu FCSB în care echipa mea a jucat bine. În primul meci trebuia să marcăm 3-4 goluri... azi, la fel, am controlat jocul. Și toate astea până la urmă se întorc. Pentru FCSB era important să mai marcheze un gol azi. Nu a făcut-o și ne dă nouă o șansă”, a explicat tehnicianul.

FCSB a învins-o pe PAOK Salonic cu scorul de 2-1 (0-1), joi seara, pe Stadionul Toumba din Salonic, în prima manșă a play-off-ului pentru optimile Europa League la fotbal.

După ce FCSB a învins-o pe echipa antrenată de Răzvan Lucescu pe 3 octombrie, în faza principală a competiției, cu 1-0, campioana României a obținut o nouă victorie mare la Salonic, luând o opțiune pentru optimile de finală.

Manșa secundă se va disputa la București, pe 20 februarie.

Câștigătoarea dintre FCSB și PAOK va juca în optimi cu Olympique Lyon sau Eintracht Frankfurt.

