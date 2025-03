Eroul Rapidului în meciul cu FCSB: ”E prima dată în viața mea”

Fundașul Denis Ciobotariu, care a marcat două goluri pentru echipa de fotbal Rapid, duminică seara, meciul terminat la egalitate, scor 3-3, în deplasare cu FCSB, a declarat că este total nemulțumit și că formația sa trebuia să câștige.

'Suntem total nemulțumiți, mai era puțin și trebuia să câștigăm meciul. Cred că s-a greșit. Atunci când conduci meciul și te egalează în prelungiri normal că ești nemulțumit. Nu mi se pare nimic în neregulă să fii nemulțumit. A fost un derby frumos pentru toată lumea. Nu mă așteptam să se înscrie atât de multe goluri. Mă bucur că am avut mentalitatea să revenim. Dar repet, nu e posibil să luăm așa ultimul gol. Trebuia să facem mai mult toți', a spus Ciobotariu la postul Prima Sport.

'Mă bucur foarte mult că am fost și convocat la națională. Am muncit mulți ani și se pare că ușor-ușor lucrurile merg în favoarea mea. Voi munci și mai mult ca să ajung cât pot de sus. E prima dată în viața mea când înscriu de două ori într-un meci. Mă bucur că am reușit să îmi ajut echipa. Dar cu un ochi râd și cu unul plâng. Pentru că nu e normal, rezultatul de azi trebuia să fie în favoarea noastră', a adăugat fundașul.

FCSB și Rapid București au terminat la egalitate, 3-3 (1-1), duminică seara, pe Arena Națională din Capitală, într-un derby spectaculos desfășurat în prima etapă a fazei play-off a Superligii de fotbal.

Daniel Bîrligea (29), Juri Cisotti (55) și Florin Tănase (90+3) au înscris pentru FCSB, în timp ce golurile echipei Rapid au fost reușite de Denis Ciobotariu (40, 83) și Alexandru Dobre (70).

FCSB a ajuns la 15 meciuri fără înfrângere în campionat, 9 victorii și 6 egaluri. Rapid are două egaluri și un eșec în ultimele trei etape.

