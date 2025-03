Craiova iese la atac după meciul cu FCSB: ”Ca şi cum noi suntem nişte imbecili...”

FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova cu scorul de 1-0 (1-0), duminică seara, pe Arena Națională, într-un meci din etapa a 30-a a Superligii de fotbal, ultima sezonului regulat.

În urma acestui succes, campioana va încheia sezonul regulat pe primul loc al clasamentului.

Unicul gol al meciului a fost marcat de Adrian Șut (30), care l-a surprins pe portarul Laurențiu Popescu cu un șut de la circa 25 de metri.

Gazdele au mai avut o ocazie mare, prin Alexandru Băluță (20), singur cu Popescu.

Universitatea nu a reușit să fie periculoasă, deși a presat mai mult în repriza secundă, cea mai notabilă oportunitate fiind ratată de Ștefan Baiaram (89), care a trimis peste poartă din marginea careului mic.

Oficialii Craiovei au contestat însă vehement arbitrajul lui Marian Barbu, care l-a iertat pe Ngezana de un al doilea galben.

“Eu am mai avut nişte comentarii cu X, cu Y. Înainte de meci am spus că se va căuta un arbitru care să protejeze ceea ce s-a întâmplat cu o săptămână în urmă. Eu am mai întâlnit situaţia asta când eram la Pandurii Tg. Jiu cu Unirea Urziceni.

Poate am fost şi puţin preconceput, că o să le dea un arbitru care să-i apere, care să-i scoată din impasul efortului făcut la mijlocul săptămânii. Şi după părerea mea, pe Barbu îl asociez spre o anumită simpatie.

Din punctul meu de vedere n-a fost ales întâmplător. Nu sunt atent la comentariile lui Gigi Becali, dar vreau şi eu o explicaţie, din minutul 40. Nu cumva te-ai contrazis cu ce-ai făcut în minutul 88? E aceeaşi situaţie.

Eu îi înţeleg. Atâta timp cât şeful lor vine şi ne dă o explicaţie din aia ca şi cum noi suntem nişte imbecili şi ne insultă inteligenţa. Cum arată el cu două mâini, de parcă ne arată direcţia”, a spus Sorin Cârțu, conform Fanatik.ro.

