Ce a spus Tavi Popescu, omul care a adus victoria pentru FCSB cu CFR Cluj. Gigi Becali cere 50 de milioane de euro pe el

Jucătorul Octavian Popescu este extrem de bucuros că FCSB a câştigat derbiul cu CFR Cluk, el subliniind că echipa antrenată de Anton Petrea trebuie să câştige toate partidele până la finalul campionatului.

"Sunt foarte bucuros că am marcat în derbi, suntem bucuroşi că suntem la 2 puncte de ei. Nu am mai câştigat de 8 ani aici, era un moment bun să ne bucurăm. Trebuie să câştigăm tot până la final, sper că vom reuşi. Am revenit li noi, ne-au ajutat şi Craiova...şi Farul. Noi am dat totul pe teren şi am reuşit să câştigăm", a declarat Popescu la televiziunile care transmit meciurile din Liga 1.

Formaţia CFR Cluj a fost învinsă, duminică seară, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (0-0), de echipa FCSB, într-un meci din etapa a cincea a play-off-ului Ligii 1 Casa Pariurilor. Clujenii au jucat în inferioritate numerică mai mult de o repriză. În clasament, între cele două echipe mai sunt acum doar două puncte.

Golul a fost marcat de Oct. Popescu ‘ 74.

În minutul 43, de la CFR Cluj a fost eliminat Susic pentru o intrare dură la Olaru.

Clasamentul play-off-ului este următorul: 1. CFR Cluj – 45 de puncte, 2. FCSB – 43, 3. Universitatea Craiova – 39, 4. FC Voluntari – 30, 5. Farul Constanţa – 28, 6. FC Argeş – 27.

Octavian Popescu este fotbalistul pe care Gigi Becali vrea să primească peste 50 milioane de euro ca să-l vândă.

