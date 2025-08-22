Acuzații dure după meciul dintre Aberdeen și FCSB: "Nu știu din ce țară a venit el, cu ce aroganță"

Autor: Alexandru Atanase
Vineri, 22 August 2025, ora 07:40
1121 citiri
Acuzații dure după meciul dintre Aberdeen și FCSB: "Nu știu din ce țară a venit el, cu ce aroganță"
Daniel Bîrligea FOTO Captura Digisport

Fotbalistul echipei FCSB, Daniel Bîrligea, a declarat joi seară, după meciul din deplasare cu Aberdeen, scor 2-2, că arbitrul Serdar Gozubuyuk a ținut din primul minut cu gazdele și că speră că UEFA va face o anchetă.

”Cred că am făcut un meci excepțional, având în vedere că am rămas în minus cu un om. Cred că ne-am făcut toți datoria. Prin atitudinea din seara asta am revăzut acea echipă din trecut. Trebuie să jucăm așa și în meciul retur, dacă vom juca așa nu ne va depăși nimeni. Ne-a ajutat mult și golul din a doua repriză, dar e greu să joci cu un jucător în minus. Cred că am făcut-o destul de bine, un rezultat care ne putea ajuta mai mult dacă nu era acel gol în minutul 89. În deplasare, cu un stadion full pentru ei și un om în minus, cred că e un rezultat ok.

Cred că arbitrul a venit un pic în favoarea lor. În al doilea minut mi-a spus că vorbesc prea mult și i-am spus doar că era un fault mai evident. Din două în două minute ne spunea că vorbim prea mult, ne-a dat galbene, galbene, galbene. S-a văzut și la acel roșu. Cred că nici nu l-a atins, nu am văzut niciun control VAR. A zis nu, nu, nu, nu puteai să vorbești cu el, nu știu din ce țară a venit el să se creadă... cine știe... Nu cred că a arbitrat bine. Sper să avem un arbitraj corect în meciul retur pentru a putea să jucăm fotbal. Așa nu se poate”, a spus Bîrligea la microfonul Pro TV.

Potrivit sport.ro, atacantul a vorbit despre nemulțumirile sale cu privire la arbitraj și la zona mixtă, unde a cerut și o anchetă UEFA: “Cred că a fost o greșeală, sperăm ca cei de la UEFA să facă o anchetă ceva. Din primul minut a ținut cu ei. Din al doilea minut mi-a spus că vorbesc cu ei. Nu știu cu ce aroganță a venit sau de unde a venit. A stricat fotbalul”.

Echipa bucureșteană FCSB a încheiat la egalitate, în deplasare, scor 2-2, cu formația scoțiană FC Aberdeen, în manșa întâi a play-off-ului din Liga Europa.

FCSB a avut 2-0 cu Aberdeen, dar degeaba! Bîrligea, magistral. Cisotti, eliminat. Toate fazele din Scoția sunt aici
FCSB a avut 2-0 cu Aberdeen, dar degeaba! Bîrligea, magistral. Cisotti, eliminat. Toate fazele din Scoția sunt aici
FCSB rămâne favorită la calificarea în faza principală a Europa League, după turul cu Aberdeen. Campioana României a avut 2-0, dar în final a fost egalată. Aberdeen - FCSB 2-2 Min....
Singurul post TV care transmite gratis meciul Aberdeen - FCSB din Europa League
Singurul post TV care transmite gratis meciul Aberdeen - FCSB din Europa League
Meciul Aberdeen - FCSB, programat la 21 august, în manșa tur din play-off-ul Ligii Europa, va putea fi urmărit la TV în România doar contra cost. Partida va fi transmisă pe platforma VOYO,...
#FCSB, #aberdeen, #Daniel Birligea, #Europa League, #arbitru , #stiri Europa League
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali a spus un singur lucru despre arbitrul din Olanda, dupa Aberdeen - FCSB 2-2
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Gigi Becali: "75.000 spaga sa ma bage la Facultatea de Drept! De frica, am luat subiectele"

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Tragere la sorți US Open: adversare de top pentru jucătoarele din România
  2. Mirel Rădoi le-a transmis un mesaj din inimă jucătorilor: "E șansa voastră să intrați în istorie"
  3. „Vă închid telefonul!” Patronul Universității Craiova, enervat de Radu Naum
  4. Surprize mari în Europa League: eșec dureros pentru Răzvan Lucescu și Shkendija a mai făcut o victimă, după FCSB
  5. Conference League: Victorii pentru Edi Iordănescu și Rațiu. Toate rezultatele înregistrate aseară, cu mulți români implicați
  6. Acuzații dure după meciul dintre Aberdeen și FCSB: "Nu știu din ce țară a venit el, cu ce aroganță"
  7. Ce a declarat patronul Nelu Varga despre demisia lui Dan Petrescu de la CFR Cluj
  8. Ce antrenor îl înlocuiește pe Dan Petrescu la CFR Cluj
  9. Comunicat postat de CFR Cluj, după umilința din Suedia, 7-2 cu Häcken
  10. Cronica unei seri care poate intra în istorie. Craiova, magistrală la Istanbul. Cum au obținut oltenii cea mai mare victorie din ultimii 10 ani