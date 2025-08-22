Acuzații dure după meciul dintre Aberdeen și FCSB: "Nu știu din ce țară a venit el, cu ce aroganță"

Fotbalistul echipei FCSB, Daniel Bîrligea, a declarat joi seară, după meciul din deplasare cu Aberdeen, scor 2-2, că arbitrul Serdar Gozubuyuk a ținut din primul minut cu gazdele și că speră că UEFA va face o anchetă.

”Cred că am făcut un meci excepțional, având în vedere că am rămas în minus cu un om. Cred că ne-am făcut toți datoria. Prin atitudinea din seara asta am revăzut acea echipă din trecut. Trebuie să jucăm așa și în meciul retur, dacă vom juca așa nu ne va depăși nimeni. Ne-a ajutat mult și golul din a doua repriză, dar e greu să joci cu un jucător în minus. Cred că am făcut-o destul de bine, un rezultat care ne putea ajuta mai mult dacă nu era acel gol în minutul 89. În deplasare, cu un stadion full pentru ei și un om în minus, cred că e un rezultat ok.

Cred că arbitrul a venit un pic în favoarea lor. În al doilea minut mi-a spus că vorbesc prea mult și i-am spus doar că era un fault mai evident. Din două în două minute ne spunea că vorbim prea mult, ne-a dat galbene, galbene, galbene. S-a văzut și la acel roșu. Cred că nici nu l-a atins, nu am văzut niciun control VAR. A zis nu, nu, nu, nu puteai să vorbești cu el, nu știu din ce țară a venit el să se creadă... cine știe... Nu cred că a arbitrat bine. Sper să avem un arbitraj corect în meciul retur pentru a putea să jucăm fotbal. Așa nu se poate”, a spus Bîrligea la microfonul Pro TV.

Potrivit sport.ro, atacantul a vorbit despre nemulțumirile sale cu privire la arbitraj și la zona mixtă, unde a cerut și o anchetă UEFA: “Cred că a fost o greșeală, sperăm ca cei de la UEFA să facă o anchetă ceva. Din primul minut a ținut cu ei. Din al doilea minut mi-a spus că vorbesc cu ei. Nu știu cu ce aroganță a venit sau de unde a venit. A stricat fotbalul”.

Echipa bucureșteană FCSB a încheiat la egalitate, în deplasare, scor 2-2, cu formația scoțiană FC Aberdeen, în manșa întâi a play-off-ului din Liga Europa.

