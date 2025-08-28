Ziua marelui meci FCSB - Aberdeen. Apelul căpitanului Olaru: ”Asta ne-a mai rămas”

Căpitanul echipei de fotbal FCSB, Darius Olaru, a declarat, miercuri, într-o conferință de presă, că meciul cu Aberdeen, de pe Arena Națională, din manșa secundă a play-off-ului Europa League, este o adevărată finală pentru formația sa.

”Ne așteaptă cel mai important meci de până acum. Cumva, mi se păreau mai importante cele din Champions League, dar asta ne-a mai rămas acum. Trebuie să privim încrezători, pentru că ne așteaptă cu siguranță o finală mâine. Va fi un meci total diferit acum. În tur a fost diferită atmosfera, fanii au fost cu ei, e normal, dar mâine știm că toți vor fi cu noi, așteptăm multă lume la stadion. Așa că trebuie să arătăm mult mai bine, deși în tur am simțit că am fost un pic echipa din sezonul trecut. Păcat că pe final am primit acel gol și ne-au egalat. Dar mâine vom da totul, vrem să arătăm că ne dorim să continuăm în Europa Legue”, a spus mijlocașul.

Olaru susține că o victorie în partida de joi seara poate schimba începutul de sezon al echipei sale.

”Nu am avut rezultate bune în ultima perioadă și e clar că ne apasă acest lucru, dar știm toți că mâine este un meci important care poate schimba totul în acest început de sezon. Dacă aveam o explicație la ce se întâmplă încercam să rezolvăm problema mai repede, să nu avem atâtea rezultate negative. Nu știu, încă nu ne-am găsit echilibrul. Dar eu sper ca la meciul de mâine să fie acel declic de care avem nevoie. Toți vrem să ne calificăm mai departe în Europa League. Meciul de mâine va fi pentru suporteri. Vreau să ieșim o dată din pasa asta proastă și să ne revenim”, a explicat el.

Echipa de fotbal FCSB întâlnește formația scoțiană Aberdeen FC, joi, de la ora 21:30, pe Arena Națională din Capitală, într-o partidă contând pentru manșa secundă a play-off-ului Europa League.

În meciul tur din Scoția, FCSB și Aberdeen FC au încheiat la egalitate, scor 2-2.

