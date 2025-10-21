Adversara FCSB-ului din Europa League vine la București fără antrenor. Care e motivul

Antrenorul echipei de fotbal Bologna, Vincenzo Italiano, a fost internat într-o spital local, unde va rămâne cel puțin cinci zile din cauza unei pneumonii de ''probabilă origine bacteriană'', care necesită tratament antibiotic specific, urmând să rateze astfel meciul cu campioana României, FCSB, programat joi pe Arena Națională din București, în cadrul competiției Europa League, a anunțat marți clubul italian.

''Ieri (luni), Vincenzo Italiano a fost internat la spitalul Policlinico Sant'Orsola-Malpighi, în secția de pneumologie, din cauza unei pneumonii de probabilă origine bacteriană (fără legătură cu COVID-19), care a necesitat inițierea unui tratament antibiotic specific'', a precizat Bologna, într-un comunicat dat publicității marți.

''Antrenorul va rămâne în spital aproximativ cinci zile. În prezent, starea sa clinică se îmbunătățește lent. Mai multe informații vor fi furnizate în zilele următoare. Întregul club îi urează lui Vincenzo însănătoșire grabnică'', adaugă comunicatul.

Prin urmare, Italiano nu va putea să-și conducă elevii de pe bancă la meciul de joi seară cu FCSB, din cea de-a doua competiție continentală intercluburi, iar prezența sa este incertă la următorul meci din Serie A.

Duminica viitoare, pe 26 octombrie, Bologna va înfrunta formația Fiorentina, ultima echipă antrenată de Vincenzo Italiano înainte de a semna cu actualul său club.

Fiorentina i-a transmis la rândul ei un mesaj de susținere fostului său tehnician. ''În numele tuturor celor de la Fiorentina, îi urăm lui Vincenzo Italiano însănătoșire grabnică'', a scris gruparea din Florența pe rețelele de socializare.

