"Băluță a semnat" Vestea anunțată de Mihai Stoica

Alexandru Băluță a semnat cu FCSB în urmă cu doi ani

Alexandru Băluță a fost scos de Gigi Becali din lotul echipei FCSB înaintea acestui sezon.

După ce s-a pregătit separat la baza din Berceni a clubului, Alexandru Băluță a semnat rezilierea contractului.

Mihai Stoica a spus că Băluță va pleca în străinătate.

"Băluță azi a încheiat contractul cu noi. În seara asta a semnat încetarea amiabilă a contractului. Probabil că va semna în străinătate. Nu știu sigur, dar sunt multe echipe din străinătate care îl doresc", a spus Mihai Stoica la PrimaSport.

Alexandru Băluță a jucat în 81 de partide la FCSB, marcând 13 goluri și oferind 12 pase decisive.

De-a lungul timpului, Băluță a fost fie lăudat, fie criticat de Gigi Becali. "Băluță este un jucător extraordinar, numai că el este anti-gol. Cel mai bun e, numai că nu vrea golul!”, a spus Gigi Becali.

În schimb, Edjouma a fost reprimit în lotul echipei FCSB și a jucat contra celor de la Drita.

