Antrenorii de la FCSB, cu demisia pe masă. Reacția lui Gigi Becali: ”Vezi-ți, mă, de treaba ta”!

Autor: Teodor Serban
Marti, 21 Octombrie 2025, ora 09:40
Debutanta Metaloglobus București a reușit prima sa victorie în Superliga de fotbal cu campioana FCSB, cu scorul de 2-1 (0-1), sâmbătă seara, pe teren propriu, la Clinceni, în etapa a 13-a, sporind criza din tabăra echipei lui Gigi Becali.

FCSB a deschis scorul prin Florin Tănase (34), din penalty, după un fault comis de David Irimia asupra lui Daniel Bîrligea.

Ultima clasată a reușit să întoarcă scorul după pauză, când au marcat olandezul Desley Ubbink (48), din centrarea lui Moses Abbey, și Dragoș Huiban (55), dintr-un penalty acordat după hențul comis în careu de Baba Alhassan, decizie luată la semnalizarea arbitrajului video.

După meci, anrenorii Charalambous și Pintilii și-au exprimat disponibilitatea de a pleca de la echipă, fiind însă refuzați de patronul Gigi Becali.

”M-a sunat Pintilii: ”Am vorbit cu Charalambous, oricând vreți, dați un telefon, plecăm pe loc, fără discuții, fără nimic”! ”Vezi-ți, mă, de treaba ta”! Ce e aia? Noi suntem în Europa League, am luat milioane cu voi ani de zile...Trebuie să fii om!

Am câștigat milioane cu voi, peste 25-30 de milioane în doi ani, acum ce fac? Hai să vedem, dacă nu cumva vă depășește miza, nu puteți mai mult. E posibil asta, se poate, nu? Dar să văd eu la finalul turului! Ce facem acum, ne batem joc de oameni? Doar la finalul turului!

Dar am și obligația, ei au făcut ce au putut, eu sunt stăpân, trebuie să văd care e treaba, e secetă, nu e apă, să băgăm irigații, să punem îngrășăminte...Oamenii ăștia m-au ascultat, e obligația mea să-i protejez și să mai aduc în iarnă 5 jucători”, a declarat Becali, la Fanatik.ro.

