Antrenorul lui Drita, după meciul nebun cu FCSB: ”Orice e posibil”

Autor: Teodor Serban
Vineri, 08 August 2025, ora 12:09
1027 citiri
FCSB a câștigat cu Drita FOTO Facebook FCSB

Antrenorul echipei de fotbal FC Drita, Zekirija Ramadani, a declarat, joi seara, în conferința de presă de după înfrângerea cu 3-2 suferită la București cu FCSB, în prima manșă a turului 3 preliminar al Europa League, că formația sa poate câștiga la două goluri diferență în retur.

”A fost un meci nebun, iar ca întotdeauna înfrângerea apasă în primul rând pe umerii mei. Eu sunt mulțumit de jocul echipei din primele 60 de minute, însă după aceea am pierdut concentrarea și am primit trei goluri. Cu toate acestea privim cu încredere la meciul retur de la Priștina, acolo unde cred eu că putem câștiga la două goluri diferență”, a spus el.

”Anul trecut am fost învinși în play-off de Legia Varșovia, așa că acum îmi doresc să depășim acea fază a competiției. Sunt sigur că suporterii noștri vor veni în număr mare la meciul de săptămâna viitoare, mai ales că după acest rezultat orice e posibil în retur”, a adăugat Zekirija Ramadani.

FCSB a învins cu emoții echipa kosovară FC Drita, cu scorul de 3-2 (0-1), joi seara, pe Arena Națională din București, în prima manșă a turului al treilea preliminar al competiției de fotbal Europa League.

Campioana României a făcut o repriză secundă de senzație și a salvat seara, după ce a fost condusă cu 2-0.

Veton Tusha (7) și Arb Manaj (49) au marcat golurile kosovarilor, care au sperat să dea lovitura la București, dar Daniel Bîrligea (64, 90+4 - penalty) și Danijel Graovac (72) au adus victoria roș-albaștrilor, care rămân favoriți la calificarea în play-off.

Manșa secundă va avea loc pe 14 august, pe Stadionul ''Fadil Vokrri'' din Prishtina (21:00).

FCSB, în cazul în care va trece de FC Drita, va juca în play-off cu echipa scoțiană Aberdeen FC. Dacă va fi eliminată de FC Drita din Europa League, FCSB va juca în play-off-ul Conference League cu câștigătoarea dintre FC Differdange 03 (Luxemburg) și FCI Levadia Tallinn (Estonia), balticii câștigând cu 3-2 în deplasare în prima manșă.

#FCSB, #Europa League, #drita, #antrenor, #meci , #stiri fotbal
