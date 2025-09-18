Antrenorul lui FCSB i-a răspuns patronului care îl vrea plecat: ”Îmi ridic mâinile în sus și renunț”

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Elias Charalambous, a declarat, joi, într-o conferință de presă, că formația sa se află într-o situație dificilă în Superliga și a precizat că în meciul din deplasare cu FC Botoșani reprezintă o bună șansă pentru a începe să câștige puncte.

”Suntem într-o situație dificilă. Iar la acest gen de echipă, dacă nu câștigi meciuri nu poți să ieși din această situație. Așa că este greu, dar dacă vrei să fii la o echipă mare trebuie să și suferi în anumite momente și să găsești puterea să continui și să depășești situațiile dificile. Acum încercăm să lucrăm mai mult la partea mentală cu jucătorii pentru că este foarte important. Vrem să vorbim mai puțin și să arătăm mai mult pe teren. Singurul lucru de care avem nevoie pentru a ieși din această situație este victoria. Toate meciurile sunt cruciale, așa spun întotdeauna. Încercăm mâine să câștigăm, meciul cu Botoșani este o șansă bună să începem să câștigăm puncte. Așa că sper să câștigăm mâine. Când începi să câștigi, începi să prinzi încredere, este simplu. Rezultatele și încrederea, acestea ne lipsesc, pentru că sunt în teren aceiași jucători, același staff tehnic. Am demonstrat în ultimii ani ce putem face, așa că situația o putem redresa doar prin obținerea de rezultate pozitive”, a afirmat tehnicianul.

”Întotdeauna suntem aproape de jucători, știm că suferă și ei la fel ca noi toți. Nu au cum să fie fericiți când nu câștigăm meciuri. Atunci când joci fotbal, primii care suferă sunt jucătorii. Așa că sigur că și ei își doresc să iasă din această perioadă cât mai repede. Știm toți că nu este un moment bun pentru club, dar toți muncim ca să găsim soluții. E important să ne revenim din punct de vedere mental. Botoșani este o echipă bună, dar pentru mine nu asta contează. Cel mai important este jocul nostru. Dacă jucăm bine atunci putem învinge pe oricine”, a adăugat Charalambous.

Întrebat dacă îi este teamă că FCSB ar putea să nu se califice în play-off, antrenorul cipriot a răspuns: ”Mie nu îmi e niciodată frică. Cuvântul acesta nu există în dicționarul meu. Dacă vreți un cuvânt, atunci da, îngrijorat sunt. Anul trecut am început la fel de slab, dar nu vreau să compar cele două sezoane. Acum trebuie să ne revenim și să jucăm fotbalul pe care îl știm. Campionatul este un maraton, nimeni nu poate renunța și nici nu poate sărbători titlul acum. Este un drum lung, vom vedea”.

De asemenea, Charalambous i-a răspuns patronului de la FC Botoșani, Valeriu Iftime, care și-a exprimat dorința s-o învingă pe FCSB și să provoace schimbarea antrenorului.

„Visul său cel mai mare e să mă schimbe pe mine? Eu am visuri mult mai mari decât acesta. Eu am visuri pentru mine și familia mea. Dacă asta este dorința lui cea mai mare...nu mai am nimic de zis, îmi ridic mâinile în sus și renunț”, a spus Elias Charalambous în glumă.

Echipa de fotbal FCSB întâlnește formația FC Botoșani, vineri, de la ora 20:30, pe Stadionul Municipal din Botoșani, într-o partidă contând pentru etapa a 10-a a Superligii.

