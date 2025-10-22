Antrenorul FCSB-ului n-a mai rezistat: ”Poți fi dat în judecată!”

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Elias Charalambous, a declarat, miercuri, într-o conferință de presă, că este încrezător că formația sa poate depăși pasa proastă pe care o traversează, arătându-se încrezător în șansele de a câștiga meciul de joi, cu Bologna, din etapa a treia a Europa League.

”Ceea ce mă preocupă cel mai mult este meciul de mâine, suntem concentrați pe această partidă. Eu sunt o persoană care vede mereu pozitiv ziua următoare, pentru că am spus-o de multe ori: acesta este fotbalul. Din păcate, trebuie să înțelegeți că acești băieți au făcut foarte multe pentru acest club în ultimii ani. Desigur, nu trecem printr-o perioadă bună, dar nu trebuie să uităm ce au realizat acești jucători pentru echipă. Și pot spune că această echipă își va reveni, de asta să fiți siguri.

Suntem un club care va lupta pentru tot, în fiecare meci. Și înțelegem, nu suntem proști, înțelegem foarte bine situația, dar în fiecare meci vom lupta la fel și credem că putem câștiga împotriva oricui”, a declarat Charalambous.

El s-a arătat deranjat de anumite critici venite înspre jucătorii săi după meciurile mai puțin reușite din ultima perioadă.

”Aici nu există ultima șansă pentru Alibec sau pentru un jucător anume. Așa ceva nu există la noi. Nu suntem aici ca să judecăm un jucător după un meci sau trei meciuri. Nu așa văd eu lucrurile. Dacă mâine mă trezesc și vreau să critic un jucător, pot spune multe lucruri, dar nu ar fi corect. Trebuie să înțelegeți, nu vorbesc despre România sau Cipru, ci despre fotbal și felul în care tratăm oamenii. Trebuie să respectăm jucătorii. Sunt oameni cu familii, cu copii, cu părinți care aud aceste lucruri. E prea mult”, a spus Charalamebous.

”Am auzit și alte lucruri despre ultimul joc, lucruri pentru care poți fi dat în judecată!”, a mai spus antrenorul, referindu-se la acuzații de blat în eșecul cu Metaloglobus.

În ceea ce privește o eventuală plecare a sa de la FCSB, Charalambous a afirmat că o va face atunci când va simți că nu mai este dorit la echipă.

”Am spus-o și înainte, din ziua în care am venit, cred că am construit multe la această echipă, nu doar eu, ci împreună cu jucătorii și toți cei din jurul echipei. Și spun mereu, pentru mine, este o plăcere să fiu aici, relația mea cu jucătorii, cu domnul Gigi Becali, cu Meme, cu toți cei din club, este extraordinară. Nu știu când voi pleca. Pentru mine, când semnez un contract cu un club, nu e vorba despre contracte, ci despre relație. Asta contează cel mai mult. Când simt că nu mai sunt dorit la club sau că nu mai pot oferi ceva, contractul nu mai contează. Nu voi sta niciodată pe un contract sau negocia asemenea lucruri. Pentru mine, aceste lucruri nu contează. Dar dacă aș simți asta, fiți siguri că eu aș fi primul care pleacă. Dar să fiți siguri că sentimentul meu este că această echipă va reveni acolo unde a fost”, a mai spus Elias Charalambous.

Echipa de fotbal FCSB va întâlni formația italiană Bologna, joi seara, de la ora 19:45, pe Arena Națională din București, în etapa a treia a competiției Europa League.

În primele două etape, FCSB a învins echipa olandeză Go Ahead Eagles, în deplasare, cu 1-0, și a fost întrecută de elvețienii de la Young Boys Berna cu scorul de 2-0, pe teren propriu.

