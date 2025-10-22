Antrenorul FCSB-ului n-a mai rezistat: ”Poți fi dat în judecată!”

Autor: Teodor Serban
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 18:13
173 citiri
Antrenorul FCSB-ului n-a mai rezistat: ”Poți fi dat în judecată!”
Elias Charalambous. FOTO: Facebook / FCSB

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Elias Charalambous, a declarat, miercuri, într-o conferință de presă, că este încrezător că formația sa poate depăși pasa proastă pe care o traversează, arătându-se încrezător în șansele de a câștiga meciul de joi, cu Bologna, din etapa a treia a Europa League.

”Ceea ce mă preocupă cel mai mult este meciul de mâine, suntem concentrați pe această partidă. Eu sunt o persoană care vede mereu pozitiv ziua următoare, pentru că am spus-o de multe ori: acesta este fotbalul. Din păcate, trebuie să înțelegeți că acești băieți au făcut foarte multe pentru acest club în ultimii ani. Desigur, nu trecem printr-o perioadă bună, dar nu trebuie să uităm ce au realizat acești jucători pentru echipă. Și pot spune că această echipă își va reveni, de asta să fiți siguri.

Suntem un club care va lupta pentru tot, în fiecare meci. Și înțelegem, nu suntem proști, înțelegem foarte bine situația, dar în fiecare meci vom lupta la fel și credem că putem câștiga împotriva oricui”, a declarat Charalambous.

El s-a arătat deranjat de anumite critici venite înspre jucătorii săi după meciurile mai puțin reușite din ultima perioadă.

”Aici nu există ultima șansă pentru Alibec sau pentru un jucător anume. Așa ceva nu există la noi. Nu suntem aici ca să judecăm un jucător după un meci sau trei meciuri. Nu așa văd eu lucrurile. Dacă mâine mă trezesc și vreau să critic un jucător, pot spune multe lucruri, dar nu ar fi corect. Trebuie să înțelegeți, nu vorbesc despre România sau Cipru, ci despre fotbal și felul în care tratăm oamenii. Trebuie să respectăm jucătorii. Sunt oameni cu familii, cu copii, cu părinți care aud aceste lucruri. E prea mult”, a spus Charalamebous.

”Am auzit și alte lucruri despre ultimul joc, lucruri pentru care poți fi dat în judecată!”, a mai spus antrenorul, referindu-se la acuzații de blat în eșecul cu Metaloglobus.

În ceea ce privește o eventuală plecare a sa de la FCSB, Charalambous a afirmat că o va face atunci când va simți că nu mai este dorit la echipă.

”Am spus-o și înainte, din ziua în care am venit, cred că am construit multe la această echipă, nu doar eu, ci împreună cu jucătorii și toți cei din jurul echipei. Și spun mereu, pentru mine, este o plăcere să fiu aici, relația mea cu jucătorii, cu domnul Gigi Becali, cu Meme, cu toți cei din club, este extraordinară. Nu știu când voi pleca. Pentru mine, când semnez un contract cu un club, nu e vorba despre contracte, ci despre relație. Asta contează cel mai mult. Când simt că nu mai sunt dorit la club sau că nu mai pot oferi ceva, contractul nu mai contează. Nu voi sta niciodată pe un contract sau negocia asemenea lucruri. Pentru mine, aceste lucruri nu contează. Dar dacă aș simți asta, fiți siguri că eu aș fi primul care pleacă. Dar să fiți siguri că sentimentul meu este că această echipă va reveni acolo unde a fost”, a mai spus Elias Charalambous.

Echipa de fotbal FCSB va întâlni formația italiană Bologna, joi seara, de la ora 19:45, pe Arena Națională din București, în etapa a treia a competiției Europa League.

În primele două etape, FCSB a învins echipa olandeză Go Ahead Eagles, în deplasare, cu 1-0, și a fost întrecută de elvețienii de la Young Boys Berna cu scorul de 2-0, pe teren propriu.

Adversara FCSB-ului din Europa League vine la București fără antrenor. Care e motivul
Adversara FCSB-ului din Europa League vine la București fără antrenor. Care e motivul
Antrenorul echipei de fotbal Bologna, Vincenzo Italiano, a fost internat într-o spital local, unde va rămâne cel puțin cinci zile din cauza unei pneumonii de ''probabilă origine bacteriană'',...
Antrenorii de la FCSB, cu demisia pe masă. Reacția lui Gigi Becali: ”Vezi-ți, mă, de treaba ta”!
Antrenorii de la FCSB, cu demisia pe masă. Reacția lui Gigi Becali: ”Vezi-ți, mă, de treaba ta”!
Debutanta Metaloglobus București a reușit prima sa victorie în Superliga de fotbal cu campioana FCSB, cu scorul de 2-1 (0-1), sâmbătă seara, pe teren propriu, la Clinceni, în etapa a 13-a,...
#FCSB, #antrenor, #Elias Charalambous, #judecata , #stiri FCSB
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Cea mai frumoasa femeie din lume" a reaparut in public, dupa trei ani si jumatate! Marca: "E de nerecunoscut"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
MApN i-a spus clar lui Gigi Becali: platesti 11,4 milioane de dolari si cumperi Steaua! Raspunsul omului de afaceri

Ep. 146 - Rusia atac asupra României

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Antrenorul FCSB-ului n-a mai rezistat: ”Poți fi dat în judecată!”
  2. Dramă la Manchester City. A murit la 35 de ani, înaintea meciului din Liga Campionilor
  3. Victorie importantă pentru FCSB, într-o competiție europeană. Campioana României, peste cea a Croației
  4. Cristi Chivu reușește acolo unde Mircea Lucescu a dat chix: "Bravo lui!"
  5. Dennis Man recunoaște: ”Cea mai frumoasă noapte din viața mea”
  6. Se pun în vânzare biletele la meciul care poate califica România la Campionatul Mondial
  7. Imagini fierbinți cu lidera mondială și cea mai bună prietenă din WTA: ”Te iubesc!” FOTO
  8. Dennis Man intră în istoria românilor din Liga Campionilor. De la Mutu nu s-a mai întâmplat asta
  9. Cristi Chivu, pus în încurcătură: ”Nu mi-a venit alt cuvânt în minte, sunt român...”
  10. Jannik Sinner, pus la zid de compatrioți: ”Gândeşte-te bine! Noi te iubim, tu ne iubeşti?”