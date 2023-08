Antrenorii de la FCSB, mitraliați de Becali: ”Dacă mă băgam eu, ieșea așa?”

FCSB a fost eliminată din Europa Conference League de echipa daneză de fotbal FC Nordsjaelland, care s-a impus cu scorul de 2-0 (1-0), joi seara, pe Right to Dream Park din Farum, în manşa secundă a turului al treilea preliminar al competiţiei.

Vicecampioana Danemarcei s-a dovedit superioară în această dublă, câştigând prin golurile marcate de Marcus Ingvartsen (43 - penalty, 85), după 0-0 la Bucureşti.

FCSB nu a ştiut să profite de jumătatea de oră de superioritate din Ghencea, spre deosebire de adversara sa.

La final, Gigi Becali i-a criticat în termeni duri pe antrenorii echipei, cipriotul Charalambous și Mihai Pintilii.

„N-am ce măsuri să iau. Nu o să mai fac cum vreți voi și cum spuneți voi că trebuie să fac. Uite că m-am mai luat după voi și n-am făcut ca mine. Știți voi la ce mă refer. Unde m-am băgat? Dacă mă băgam eu, ieșea așa? Formula de start au făcut-o ei. Ei au fost cu ideea să jucăm în față cu Tavi Popescu și Coman.

Prima dată au zis că vor să joace cu Băluță atacant central și am fost de acord, apoi s-a accidentat Băluță, eu am zis să jucăm cu Compagno, dar ei au găsit varianta asta.

Apoi și schimbările s-au greșit. M-au informat. Dar am făcut ca ei, că mergea echipa. Poate aveam alte idei. Uite că am făcut ca ei. Eu nu-l scoteam pe Ovidiu Popescu, eu zic că a jucat bine. Aici s-a greșit. Eu îl scoteam pe Djokovic, dacă era după mine, și îl lăsam pe Ovidiu în teren. Nu îl băgam pe Miculescu, îl băgam pe Cordea. Dar așa au făcut ei, și echipa de start, și schimbările. Nu s-a făcut bine. Dau vina pe mine, eu sunt vinovat că am fost de acord”, a declarat Becali la „Digi Sport Special”.