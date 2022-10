Antrenorul lui Silkeborg, după ce a dat de pământ cu FCSB: ”A fost un meci strâns”

Antrenorul echipei daneze de fotbal Silkeborg IF, Kent Nielsen, a declarat, joi seara, într-o conferinţă de presă, că în ciuda scorului final din meciul cu FCSB diferenţa de pe teren dintre cele două formaţii nu a fost de 5 goluri.

El a subliniat că meciul a fost unul strâns şi că echipa sa a avut şi noroc în anumite momente.

"Consider că a fost un meci strâns şi nu cred că pe teren diferenţa dintre cele două echipe a fost în seara asta de 5 goluri. Dar uneori se întâmplă şi aşa. Nu a fost uşor pentru noi, am avut dificultăţi pe finalul primei părţi. Am fost şi puţin norocoşi. Noi am fost foarte eficienţi, în special în prima repriză, în timp ce FCSB a făcut anumite greşeli. Dar repet, pe finalul primei reprize am avut noroc, portarul a fost într-o formă foarte bună şi ne-a salvat. Victoria noastră este însă meritată, noi am fost foarte eficienţi şi suntem bucuroşi că am câştigat", a precizat tehnicianul.

Nielsen susţine că va fi o mare surpriză dacă Silkeborg IF va reuşi să se califice în faza următoare a Conference League.

"Suntem mulţumiţi că prin aceste victorii ne-am pus într-o poziţie care ne dă o şansă de a ne califica mai departe în competiţie. Depindem doar de noi, dar suntem conştienţi că va fi o mare surpriză dacă noi vom reuşi să ne calificăm. Însă noi vom da totul pentru asta", a mai spus Kent Nielsen.

FCSB a fost umilită de echipa daneză Silkeborg IF şi la Bucureşti, cu scorul de 5-0 (2-0), joi seara, pe Arena Naţională, în Grupa B a competiţiei de fotbal Europa Conference League.

În Danemarca, FCSB a pierdut cu acelaşi scor, 5-0 pentru Silkeborg.

După 4 meciuri în Grupa B a Conference League, FCSB ocupă ultimul loc în clasament, cu 1 punct, 13 goluri primite şi 1 marcat.

FCSB va juca pe 27 octombrie la Bruxelles cu Anderlecht, iar pe 3 noiembrie cu West Ham United, la Bucureşti.

