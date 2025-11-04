Anunțul UEFA în legătură cu meciul FCSB-ului din Europa League

Albanezul Juxhin Xhaja va arbitra meciul FC Basel – FCSB, care se va disputa joi, de la ora 19.45, pe stadionul St. Jakob-Park din Basel, în etapa a patra a fazei principale a Ligii Europa, a anunțat UEFA.

Xhaja va fi ajutat la cele două linii de Arber Zalla şi Rejdi Avdo, iar arbitru de rezervă va fi Olsion Yzeiraj.

În camera VAR se vor afla un italian şi un albanez: Michael Fabbri şi Kreshnik Barjamaj.

După trei etape, FCSB ocupă locul 28 în clasament, cu trei puncte (o victorie, două înfrângeri). FC Basel este pe 24, tot cu trei puncte.

Ads