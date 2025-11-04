Anunțul UEFA în legătură cu meciul FCSB-ului din Europa League

Autor: Teodor Serban
Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 12:27
138 citiri
Anunțul UEFA în legătură cu meciul FCSB-ului din Europa League
FCSB s-a calificat în Europa League FOTO Facebook FCSB

Albanezul Juxhin Xhaja va arbitra meciul FC Basel – FCSB, care se va disputa joi, de la ora 19.45, pe stadionul St. Jakob-Park din Basel, în etapa a patra a fazei principale a Ligii Europa, a anunțat UEFA.

Xhaja va fi ajutat la cele două linii de Arber Zalla şi Rejdi Avdo, iar arbitru de rezervă va fi Olsion Yzeiraj.

În camera VAR se vor afla un italian şi un albanez: Michael Fabbri şi Kreshnik Barjamaj.

După trei etape, FCSB ocupă locul 28 în clasament, cu trei puncte (o victorie, două înfrângeri). FC Basel este pe 24, tot cu trei puncte.

Gigi Becali a pus capăt telenovelei Louis Munteanu la FCSB: ”La revedere!”
Gigi Becali a pus capăt telenovelei Louis Munteanu la FCSB: ”La revedere!”
Louis Munteanu (23 de ani) a fost una dintre cele mai râvnite ținte ale perioadei de mercato din această vară, iar interesul pentru atacantul celor de la CFR Cluj a venit din partea unor...
Sfat pentru Louis Munteanu: "S-au purtat execrabil cu tine! Pleacă cât mai repede"
Sfat pentru Louis Munteanu: "S-au purtat execrabil cu tine! Pleacă cât mai repede"
Fostul atacant al FCSB, Raul Rusescu, a lansat un atac virulent la adresa CFR Cluj și a modului în care clubul a gestionat situația lui Louis Munteanu. Prezent în studioul GSP Live, Rusescu a...
#FCSB, #Europa League, #anunt, #arbitru , #stiri FCSB
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Dati afara imediat! Ce faceau doi jurnalisti in direct la TV, chiar in spatele prezentatorului
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Numit "tradator" in propria tara, Novak Djokovic a rupt tacerea! De ce s-a mutat definitiv in Grecia

Ep. 152 - Alegerile din București sunt "ilegitime"

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Anunțul UEFA în legătură cu meciul FCSB-ului din Europa League
  2. Gigi Becali a pus capăt telenovelei Louis Munteanu la FCSB: ”La revedere!”
  3. Șoc la CSM București: Adi Vasile a fost dat afară! Și Cristina Vărzaru a plecat
  4. Jurnaliștii au fost surprinși în direct îmbrățișați: decizia conducerii a fost să îi dea afară imediat
  5. Sfat pentru Louis Munteanu: "S-au purtat execrabil cu tine! Pleacă cât mai repede"
  6. S-a retras din tenis jucătorul român care l-a înfruntat pe Roger Federer în finală
  7. Imagini sfâșietoare! Jucătorii au aflat pe teren de moartea antrenorului. Cum au reacționat VIDEO
  8. ”Un adevărat gunoi uman!” Unul dintre cele mai așteptate meciuri de box a fost anulat
  9. Viktor Orban, despre românul care a câștigat Cupa Campionilor cu Steaua: ”Legenda sportului maghiar”
  10. Englezii și-au adus aminte de Istvan Kovacs, delegat la cel mai tare meci din Liga Campionilor: ”O veste proastă”