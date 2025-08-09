Anunțul UEFA în legătură cu meciul decisiv al FCSB-ului din Kosovo

FCSB joacă în Europa League FOTO Facebook FCSB

Meciul Drita (Kosovo) - FCSB, din manşa secundă a turului trei preliminar al Ligii Europa, va fi arbitrat de o brigadă din Georgia, cu Giorgi Kruaşvili la centru, a anunțat UEFA.

Giorgi Kruaşvili va fi ajutat de Levan Varamişvili şi Zaza Pipia, în timp ce rezervă va fi Giorgi Avazaşvili. În Camera VAR se vor afla Bram Van Driessche (Belgia) şi Bakur Ninua (Georgia).

Partida va avea loc joi, 14 august, de la ora 21.00, la Priştina.

În tur, FCSB s-a impus, scor 3-2.

Campioana României a făcut o repriză secundă de senzație și a salvat seara, după ce a fost condusă cu 2-0.

Veton Tusha (7) și Arb Manaj (49) au marcat golurile kosovarilor, care au sperat să dea lovitura la București, dar Daniel Bîrligea (64, 90+4 - penalty) și Danijel Graovac (72) au adus victoria roș-albaștrilor, care rămân favoriți la calificarea în play-off.

FCSB, în cazul în care va trece de FC Drita, va juca în play-off cu echipa scoțiană Aberdeen FC. Dacă va fi eliminată de FC Drita din Europa League, FCSB va juca în play-off-ul Conference League cu câștigătoarea dintre FC Differdange 03 (Luxemburg) și FCI Levadia Tallinn (Estonia), balticii câștigând cu 3-2 în deplasare în prima manșă.

