Arbitrul partidei FCSB - Bologna, desiințat de comentatorul român: "Hai că ești sculă"

FCSB a fost învinsă de echipa italiană Bologna cu scorul de 2-1 (2-0), joi seara, pe Arena Națională din București, în etapa a treia a competiției de fotbal Europa League.

Jucătorii campioanei României și Mihai Stoica au acuzat dur arbitrajul lui Andris Treimanis din Letonia. FCSB-iștii au solicitat două eliminări și o lovitură de pedeapsă.

„Era maximum ce puteam obține cu acest arbitraj. Dacă italienii îi schimbă pe ambii jucători ce trebuiau eliminați, ce să credem? Când un fundaș își împinge adversarul cu două mâini în careu, iar VAR-ul nu intervine…niște decizii de neînțeles. Am jucat o oră la nivelul adversarilor noștri și am avut momente în care chiar am fost peste", a afirmat Mihai Stoica.

După mai multe faze contestate, Emil Grădinescu a izbucnit în timpul transmisiunii de pe Prima Sport:

„E arbitru bun ăsta, ne oprește contraatacul. Bravo, domnule Treimanis, ești sculă de arbitru. Îl simt. Rosetti este răspunsul de ce el arbitrează așa”, a spus comentatorul, completând ironic: „Ești catastrofal! Lasă-te, arbitrule! O catastrofă cu fluier.”

Reacțiile sale au continuat și în repriza secundă, după alte decizii controversate. „Domnul arbitru nu vrea să dea nici de această dată. Probabil o să dea el un roșu în această partidă, dar o să ni-l arate tot nouă. Cred că domnul arbitru mănâncă paste bolognese dimineața, la prânz și seara”, a spus Emil Grădinescu.

