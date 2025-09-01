Atenție, FCSB! Steaua Roșie defilează în campionat. Când e meciul de la Belgrad

Steaua Roșie Belgrad, viitoarea adversară a echipei FCSB, a surclasat-o pe FK Novi Pazar cu scorul de 5-1, duminică, în deplasare, în etapa a șaptea a campionatului de fotbal al Serbiei.

Aleksandar Katai (2, 52), Marko Arnautovic (18), Cherif Ndiaye (85) și Mirko Ivanic (87) au marcat golurile campioanei.

Pentru gazde a punctat Emmanuel Sieh (62).

Steaua Roșie are maximum de puncte (15 - două jocuri mai puțin), dar nu este lider, prima poziție fiind ocupată de rivala Partizan Belgrad, cu 16 puncte (6 jocuri). Podiumul este completat de Vojvodina, echipa românului Mihai Butean, cu 14 puncte (6 jocuri).

Steaua Roșie și FCSB vor juca în Europa League pe 27 noiembrie, la Belgrad.

Ads