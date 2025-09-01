Atenție, FCSB! Steaua Roșie defilează în campionat. Când e meciul de la Belgrad

Atenție, FCSB! Steaua Roșie defilează în campionat. Când e meciul de la Belgrad
Steaua Roșie FOTO Steaua Rosie

Steaua Roșie Belgrad, viitoarea adversară a echipei FCSB, a surclasat-o pe FK Novi Pazar cu scorul de 5-1, duminică, în deplasare, în etapa a șaptea a campionatului de fotbal al Serbiei.

Aleksandar Katai (2, 52), Marko Arnautovic (18), Cherif Ndiaye (85) și Mirko Ivanic (87) au marcat golurile campioanei.

Pentru gazde a punctat Emmanuel Sieh (62).

Steaua Roșie are maximum de puncte (15 - două jocuri mai puțin), dar nu este lider, prima poziție fiind ocupată de rivala Partizan Belgrad, cu 16 puncte (6 jocuri). Podiumul este completat de Vojvodina, echipa românului Mihai Butean, cu 14 puncte (6 jocuri).

Steaua Roșie și FCSB vor juca în Europa League pe 27 noiembrie, la Belgrad.

FCSB și-a aflat programul din Europa League. Când au fost programate meciurile cu Feyenoord, Fenerbahçe, Bologna sau Steaua Roșie Belgrad
FCSB și-a aflat programul din Europa League. Când au fost programate meciurile cu Feyenoord, Fenerbahçe, Bologna sau Steaua Roșie Belgrad
FCSB și-a aflat programul din Europa League. Campioana va începe sezonul european pe 25 septembrie, în Olanda, unde echipa va juca un meci cu Go Ahead Eagles. Deplasarea va fi una plăcută...
Reacție din tabăra FCSB-ului după tragerea la sorți din Europa League: ”Mergem pe Marakana, e marfă și pentru corporatiști...”
Reacție din tabăra FCSB-ului după tragerea la sorți din Europa League: ”Mergem pe Marakana, e marfă și pentru corporatiști...”
FCSB va juca în faza principală a competiției de fotbal Europa League cu echipe precum Feyenoord, Fenerbahce, Steaua Roșie sau Bologna. Campioana României va înfrunta două echipe din...
