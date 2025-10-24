Gabi Balint s-a uitat la FCSB cu Bologna și nu a mai rezistat: "Băi, fraților, m-am săturat! E cerșeală"

FCSB a pierdut cu 1-2 în fața celor de la Bologna, pe Arena Națională, în etapa a 3-a din Europa League. Pentru italieni au marcat Odgaard (min. 9) și Dallinga (min. 12), în timp ce Daniel Bîrligea (min. 54) a redus din diferență pentru roș-albaștri.

După meci, Gabi Balint (62 de ani) a avut un discurs dur la adresa jucătorilor lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii, criticând atitudinea echipei.

„Băi, fraților, m-am săturat de cerșeala asta pe care o văd în teren. Atât cerșim pe jos. La orice contact suntem pe jos, ne văităm. Stați, fraților, în picioare și luptați, puneți osul la treabă!”, a spus fostul internațional, la emisiunea Euro Fotbal.

Daniel Bîrligea a declarat, joi seară, după meciul cu Bologna, pierdut de FCSB cu scorul de 1-2, că echipa sa ar fi putut să obţină măcar o remiză. El a precizat că FCSB ar fi trebuit să beneficieze de un penalty.

“Cred că se putea mai mult, puteam să facem mai bine anumite faze. Cu ceva noroc poate puteam să aducem măcar un punct. Am luat două goluri prea rapide în prima repriză şi asta ne-a dezechilibrat.

Cred că a fost sută la sută penalti, dar nu a vrut nici să verifice. Asta este... Am cerut şi pe final de meci respect pentru echipa noastră, dar văd că în Europa nu prea ne ajută VAR-ul, arbitrajul... nu prea ni le dă.

Este o perioadă foarte grea, ne dăm şi noi seama de asta. Nu ne face fericiţi. Suntem frustraţi, dar trebuie să muncim şi să facem mai mult”, a spus Bîrligea la Prima Sport.

Echipa italiană Bologna FC a învins joi, în deplasare, scor 2-1, formaţia bucureşteană FCSB, în a treia etapă din Liga Europa.

