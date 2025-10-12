Baza FCSB, luată cu asalt: ”E ceva de speriat! Peste 1.000 de mașini din toate județele”

Un incident incredibil s-a produs sâmbătă seara la baza FCSB din Berceni. Peste 1.000 de mașini din toate județele au forțat intrarea pentru a organiza drifturi și curse ilegale, iar Poliția a fost nevoită să intervină.

Gheorghe Mustață, liderul galeriei echipei FCSB, a ajuns imediat la fața locului și a oferit detalii despre cele întâmplate.

„Sunt peste 1.000 de mașini în bază, de asta am și venit, nu știam despre ce e vorba. Când oamenii au aflat că e vorba de drift, au venit la spectacol. Trebuia să spună organizatorul, să discute cu cineva, că nu era o problemă. Când intri fără să anunți pe cineva, e normal să fie o alertă.

Acum, toată lumea e legitimată, asta e. Dacă știa persoana care a organizat chestia asta...Să te duci peste o societate privată și să intri așa, fără să anunți. Nu intri fără să anunți. Vă spun sincer, au fost peste 1.000 de mașini din toate județele.

Erau barierele ridicate, paznicul a spus că primii au transmis că merg să își ia copiii de la antrenament.

Dacă era băiat deștept, putea să discute cu cineva, primea o aprobare, dar nu să intre ca să facă lucrurile acestea. M-a sunat băiatul de aici, a crezut că suntem noi, galeria, și i-am explicat că nu suntem noi. Nu avem treabă.

După, ne-am urcat toți în mașini și am venit aici. Nu exagerez, sunt peste 1.000 de mașini, în contextul în care mai sunt acum câteva sute în afara bazei. Să vă gândiți că nu puteam să intrăm aici din cauza aglomerației. A fost greșeala băiatului care a organizat. E ceva de speriat! E o chestie puțin cam complicată, dar acum, fiecare cum își așterne, așa doarme”, a declarat Gigi Mustață pentru Fanatik.ro.

Baza Sportivă FCSB, care a fost inaugurată în noiembrie 2016, are în acest moment 4 terenuri de iarbă naturală și 3 terenuri artificiale.

