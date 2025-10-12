Baza FCSB, luată cu asalt: ”E ceva de speriat! Peste 1.000 de mașini din toate județele”

Autor: Teodor Serban
Duminica, 12 Octombrie 2025, ora 10:00
410 citiri
Baza FCSB, luată cu asalt: ”E ceva de speriat! Peste 1.000 de mașini din toate județele”
Incidente la baza FCSB din Berceni FOTO Captura Prosport

Un incident incredibil s-a produs sâmbătă seara la baza FCSB din Berceni. Peste 1.000 de mașini din toate județele au forțat intrarea pentru a organiza drifturi și curse ilegale, iar Poliția a fost nevoită să intervină.

Gheorghe Mustață, liderul galeriei echipei FCSB, a ajuns imediat la fața locului și a oferit detalii despre cele întâmplate.

„Sunt peste 1.000 de mașini în bază, de asta am și venit, nu știam despre ce e vorba. Când oamenii au aflat că e vorba de drift, au venit la spectacol. Trebuia să spună organizatorul, să discute cu cineva, că nu era o problemă. Când intri fără să anunți pe cineva, e normal să fie o alertă.

Acum, toată lumea e legitimată, asta e. Dacă știa persoana care a organizat chestia asta...Să te duci peste o societate privată și să intri așa, fără să anunți. Nu intri fără să anunți. Vă spun sincer, au fost peste 1.000 de mașini din toate județele.

Erau barierele ridicate, paznicul a spus că primii au transmis că merg să își ia copiii de la antrenament.

Dacă era băiat deștept, putea să discute cu cineva, primea o aprobare, dar nu să intre ca să facă lucrurile acestea. M-a sunat băiatul de aici, a crezut că suntem noi, galeria, și i-am explicat că nu suntem noi. Nu avem treabă.

După, ne-am urcat toți în mașini și am venit aici. Nu exagerez, sunt peste 1.000 de mașini, în contextul în care mai sunt acum câteva sute în afara bazei. Să vă gândiți că nu puteam să intrăm aici din cauza aglomerației. A fost greșeala băiatului care a organizat. E ceva de speriat! E o chestie puțin cam complicată, dar acum, fiecare cum își așterne, așa doarme”, a declarat Gigi Mustață pentru Fanatik.ro.

Baza Sportivă FCSB, care a fost inaugurată în noiembrie 2016, are în acest moment 4 terenuri de iarbă naturală și 3 terenuri artificiale.

Producătorii auto germani discută cu Friedrich Merz ridicarea interdicției pentru motoarele termice. Aceste propulsoare ar urma să fie interzise în UE după 2035
Producătorii auto germani discută cu Friedrich Merz ridicarea interdicției pentru motoarele termice. Aceste propulsoare ar urma să fie interzise în UE după 2035
Cancelarul german Friedrich Merz a convocat joi, 9 octombrie, producători, furnizori, sindicate și reprezentanți ai landurilor unde automobilele reprezintă un pilon economic pentru a discuta...
Ilie Dumitrescu a anunțat cele cinci echipe sigure de play-off: „Una singură mai e!”
Ilie Dumitrescu a anunțat cele cinci echipe sigure de play-off: „Una singură mai e!”
SuperLiga a devenit mai imprevizibilă ca niciodată, iar după 12 etape, clasamentul surprinde pe toată lumea. FC Botoșani e liderul neașteptat al campionatului, iar FC Argeș și Unirea...
#FCSB, #asalt, #masini, #judete , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Hotia secolului" in preliminarii: trei rosii in cateva secunde! N-au mai suportat si au "sarit" la arbitru
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Lovitura pentru Romania! Anuntul facut inaintea meciului cu Austria

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Victorie uriașă pentru campioana României, la debutul în Liga Adriatică. Echipa nu mai joacă deocamdată în liga internă
  2. Baza FCSB, luată cu asalt: ”E ceva de speriat! Peste 1.000 de mașini din toate județele”
  3. Antrenorul echipei naționale și-a dat demisia după meciul de maximă importanță pierdut acasă
  4. Novak Djokovic, despre Rafael Nadal: "Niciodată prieteni"
  5. România întâlnește azi Austria în preliminariile CM: partida are o miză imensă pentru tricolori
  6. Victorie uriașă pentru antrenorul român: e aproape de calificare la Cupa Mondială
  7. Rezultatele serii din preliminarii: Bulgaria și Turcia erau la egalitate la pauză, dar e incredibil ce a urmat
  8. Tensiuni fără precedent și un rezultat "șoc" în meciul arbitrat de Istvan Kovacs în preliminariile CM
  9. Urmașii lui Lucescu. Cine ar putea veni la naționala dacă selecționerul demisionează ANALIZĂ
  10. Norvegia e ca și calificată la Mondiale, în fața Italiei. Recital Haaland contra Israelului