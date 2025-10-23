Campioana României, FCSB, primește vizita italienilor de la Bologna, într-un duel contând pentru etapa a 3-a din grupa principală a Europa League.

Meciul este programat joi, de la ora 19:45, pe Arena Națională, și va fi transmis în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

FCSB caută o nouă victorie europeană, după succesul cu Go Ahead Eagles (1-0) și eșecul cu Young Boys, scor 0-2. Campioana României vine după un eșec rușinos în campionat, 1-2 cu Metaloglobus.

La meci sunt așteptați aproximativ 25.000 de fani ai echipei FCSB.

DESFĂȘURAREA LIVE

*Echipa probabilă a FCSB-ului: Târnovanu – Pantea, Ngezana, Lixandru, Radunovic – Alhassan, Șut, Olaru – Miculescu, Thiam, Cisotti.

Ads