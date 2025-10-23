FCSB - Bologna, în Europa League. Campioana României vrea să spele rușinea. Echipa probabilă LIVETEXT, de la 19.45

Autor: Teodor Serban
Joi, 23 Octombrie 2025, ora 17:25
143 citiri
FCSB - Bologna, în Europa League. Campioana României vrea să spele rușinea. Echipa probabilă LIVETEXT, de la 19.45
FCSB joacă în Europa League FOTO Facebook FCSB

Campioana României, FCSB, primește vizita italienilor de la Bologna, într-un duel contând pentru etapa a 3-a din grupa principală a Europa League.

Meciul este programat joi, de la ora 19:45, pe Arena Națională, și va fi transmis în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

FCSB caută o nouă victorie europeană, după succesul cu Go Ahead Eagles (1-0) și eșecul cu Young Boys, scor 0-2. Campioana României vine după un eșec rușinos în campionat, 1-2 cu Metaloglobus.

La meci sunt așteptați aproximativ 25.000 de fani ai echipei FCSB.

DESFĂȘURAREA LIVE

*Echipa probabilă a FCSB-ului: Târnovanu – Pantea, Ngezana, Lixandru, Radunovic – Alhassan, Șut, Olaru – Miculescu, Thiam, Cisotti.

Decizia UEFA în legătură cu meciul FCSB - Bologna din Europa League
Decizia UEFA în legătură cu meciul FCSB - Bologna din Europa League
Letonul Andris Treimanis arbitrează meciul FCSB - Bologna, care va avea loc, joi, de la ora 19.45, în grupa principală din Liga Europa, a anunțat UEFA. Andris Treimanis va fi ajutat de...
Mihai Stoica, înainte de FCSB - Bologna: "O rușine mondială"
Mihai Stoica, înainte de FCSB - Bologna: "O rușine mondială"
Înaintea duelului cu Bologna, programat în această seară, de la ora 19:45, pe Arena Națională, în grupele principale din Europa League, Mihai Stoica, președintele Consiliului de...
#FCSB, #bologna, #Europa League, #meci, #echipa , #stiri FCSB
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Era langa sotia lui, dar nu a ezitat: i-a dat mesaj barbatului cu 14 ani mai tanar: "Scrie-mi daca vrei"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
"Moment extrem de stanjenitor", in direct la TV! "Hai, mai intinde-te putin"

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. FCSB - Bologna, în Europa League. Campioana României vrea să spele rușinea. Echipa probabilă LIVETEXT, de la 19.45
  2. Cartonaș roșu! Cea mai frumoasă arbitră, curtată de fotbaliști la vestiare: ”Poate de aceea n-am avansat” FOTO
  3. Monica Niculescu a jucat în sferturi la Guangzhou. Cu câți bani s-a ales românca
  4. Colegul de generație al lui Cristi Chivu a luat foc: ”Taci, mă! Și tu ești jumătate român, ai și copii cu o nevastă româncă”
  5. Universitatea Cluj are un nou antrenor: "șepcile roșii" au anunțat oficial cine îl înlocuiește pe Ioan Sabău
  6. Dennis Man, pe lista UEFA pentru un premiu onorant! Cu cine se luptă românul
  7. Sar scântei în lumea șahului după moartea americanului de 29 de ani. Un rus face acuzații grave
  8. ”Cod portocaliu” în Europa League. Ora de start a meciului a fost schimbată
  9. Dramatism rar în meciul campioanei României. Ce s-a întâmplat în ultima secundă
  10. Victorie splendidă pentru jucătoarea de tenis din România și calificare în sferturile de finală