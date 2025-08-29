Calculele lui Gigi Becali după tragerea la sorți: ”6 cu 9, facem 15 puncte. Să dea Dumnezeu să mă înșel...”

Campioana României, FCSB, va înfrunta echipele Feyenoord, Fenerbahce, Young Boys, Bologna, GNK Dinamo, Steaua Roşie Belgrad, FC Basel şi Go Ahead Eagles în faza principală a Ligii Europa, conform tragerii la sorţi care a avut loc vineri.

FCSB va juca acasă cu Feyenoord, Fenerbahce, Young Boys şi Bologna şi în deplasare cu GNK Dinamo, Steaua Roşie Belgrad, FC Basel şi Go Ahead Eagles.

"8 meciuri sunt, nu? Alea de acasă, să zicem că facem 9 puncte, câștigăm 3. Și alea de afară, să zicem că facem de acolo încă 6. 6 cu 9, facem 15 puncte. Să dea Dumnezeu să mă înșel și să facem mai multe. Nu sunt echipe pe care noi nu le putem bate", a reacționat Gigi Becali, la Liga Digisport.

Programul meciurilor

Etapa 1: 24 şi 25 septembrie 2025

Etapa 2: 2 octombrie 2025

Etapa 3: 23 octombrie 2025

Etapa 4: 6 noiembrie 2025

Etapa 5: 27 noiembrie 2025

Etapa a 6-a: 11 decembrie 2025

Etapa a 7-a: 22 ianuarie 2026

Etapa a 8-a: 29 ianuarie 2026

Faza eliminatorie

Play-off-ul fazei eliminatorii: 19 şi 26 februarie 2026

Optimi de finală: 12 şi 19 martie 2026

Sferturi de finală: 9 şi 16 aprilie 2026

Semifinale: 30 aprilie şi 7 mai 2026

Finala: 20 mai 2026 (Istanbul)

Ads