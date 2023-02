Ce spune jucătorul care a gafat decisiv în meciul FCSB - Universitatea Craiova: ”Asta este, ne montăm”

FCSB şi Universitatea Craiova au terminat la egalitate, 1-1 (1-0), duminică seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, într-un meci din etapa a 26-a a Superligii de fotbal.

FCSB a deschis scorul după doar 58 de secunde, prin francezul Malcom Edjouma (2), care a reluat în plasă o minge respinsă de portarul Laurenţiu Popescu.

Universitatea a reuşit egalarea în min. 90+1, când bosniacul Elvir Koljic a reluat cu capul din cornerul croatului Ante Roguljic, mingea intrând în poartă după ce a fost deviată de Iulian Cristea, însă după o ieșire neinspirată diN poartă a lui Târnovanu.

"Cred că am făcut pasul în spate cam devreme, iar din păcate au dat acel gol. Din ce am înțeles, Tamm a dat în adversar la cornerul din care am luat gol.

Domnul de la centru a spus că e 6 metri, iar tușierul a dat corner. A venit un gol norocos, o ieșire neinspirată a mea, Koljic dă cu capul, balonul se lovește de Cristea și se scurge în poartă. Asta este, ne montăm, și încercăm să câștigăm următoarele meciuri", a spus Ștefan Târnovanu.

