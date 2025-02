FCSB e ”cenușăreasa”! Ce șanse are să treacă de Lyon în Europa League și să câștige trofeul

Formaţia FCSB va înfrunta echipa franceză Olympique Lyon în optimile de finală ale Ligii Europa, conform tragerii la sorţi care a avut loc, vineri, la Nyon.

Echipa bucureşteană va disputa turul în data de 6 martie, acasă, iar returul va avea loc la 13 martie, în Franţa.

Dacă va trece de Lyon, FCSB va evolua în sferturi cu câştigătoarea înfruntării Real Sociedad (Spania) - Manchester United (Anglia), pe teren propriu turul şi în deplasare returul.

De asemenea, e stabilit faptul că, într-o eventuală semifinală, FCSB ar putea da peste una dintre AS Roma, Athletic Bilbao, Fenerbahce și Glasgow Rangers, primele și ultimele două confruntându-se în optimi.

Finala Europa League 2025 va avea loc la Bilbao, la 21 mai 2025.

Computerul Football meets Data a analizat în procente șansele fiecărei echipe, iar FCSB e la coada plutonului. Astfel, campioana României are doar 24 la sută șanse să treacă de Lyon și 0,4 la sută șanse să câștige trofeul. De partea cealaltă, Lazio, Athletic Bilbao și Tottenham sunt principalele favorite.

To win the Europa League (as of 22 Feb):

16% 🇮🇹 Lazio

13% 🇪🇸 Athletic Club

12% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Tottenham

9% 🇮🇹 Roma

9% 🇫🇷 Lyon

8% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Man Utd

6% 🇩🇪 Eintracht

6% 🇳🇱 Ajax

5% 🇪🇸 Real Sociedad

5% 🇹🇷 Fenerbahçe

3% 🇬🇷 Olympiacos

... pic.twitter.com/IpTnbrUIHt