FCSB și Universitatea Craiova joacă în Europa! Unde se văd meciurile din această seară

Meciurile echipelor românești sunt transmise de DigiSport și PrimaSport FOTO LPF.ro

Iubitorii fotbalului românesc au parte de o seară plină de meciuri din cupele europene. FCSB și Universitatea Craiova vor juca în grupele competițiilor UEFA, iar partidele vor putea fi urmărite în direct la TV.

FCSB – Bologna, în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1

Campioana României primește vizita italienilor de la Bologna, într-un duel contând pentru etapa a 3-a din grupa principală a Europa League.

Meciul este programat joi, de la ora 19:45, pe Arena Națională, și va fi transmis în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

FCSB caută o nouă victorie europeană, după succesul de la Go Ahead Eagles și eșecul cu Young Boys, scor 0-2.

La meci sunt așteptați aproximativ 25.000 de fani ai echipei FCSB.

Universitatea Craiova – Noah, tot pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1

La rândul ei, Universitatea Craiova joacă joi, de la ora 22:00, pe stadionul „Ion Oblemenco”, în a doua etapă a Conference League, împotriva armenilor de la Noah. Meciul va fi difuzat tot pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Oltenii, aflați la debutul în grupele unei competiții europene, vin după înfrângerea cu 0-2 din Polonia, în fața celor de la Rakow.

Ads