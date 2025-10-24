Computerul a stabilit ce șanse de calificare mai are FCSB după meciul cu Bologna

Autor: Teodor Serban
Vineri, 24 Octombrie 2025, ora 17:13
384 citiri
Computerul a stabilit ce șanse de calificare mai are FCSB după meciul cu Bologna
Daniel Bîrligea FOTO FB FCSB

FCSB a fost învinsă de echipa italiană Bologna cu scorul de 2-1 (2-0), joi seara, pe Arena Națională din București, în etapa a treia a competiției de fotbal Europa League.

Bologna s-a impus mai clar decât o arată scorul, prin golurile marcate de Jens Odgaard (9) și Thijs Dallinga (12), respectiv Daniel Bîrligea (54).

FCSB rămâne cu victoria din prima etapă cu Go Ahead Eagles (1-0, în deplasare), pierzând următoarele două meciuri, 0-2 cu Young Boys Berna și 1-2 cu Bologna, ambele la București.

FCSB e acum pe locul 28 din 36 și va juca în continuare cu FC Basel (6 noiembrie, în deplasare), Steaua Roșie (27 noiembrie, la Belgrad), Feyenoord (11 decembrie, la București), Dinamo Zagreb (22 ianuarie, în deplasare) și Fenerbahce (29 ianuarie, la București).

Conform Football meets Data, șansele de calificare ale FCSB-ului în faza următoare, a play-off-ului (Top 24), au scăzut considerabil.

Astfel, există doar o probabilitate de 19 la sută ca FCSB să se califice în play-off și de numai 0,2 la sută de a prinde direct optimile de finală (Top 8).

Arbitrul partidei FCSB - Bologna, desființat de comentatorul român: "Hai că ești sculă"
Arbitrul partidei FCSB - Bologna, desființat de comentatorul român: "Hai că ești sculă"
FCSB a fost învinsă de echipa italiană Bologna cu scorul de 2-1 (2-0), joi seara, pe Arena Națională din București, în etapa a treia a competiției de fotbal Europa League. Jucătorii...
Gabi Balint s-a uitat la FCSB cu Bologna și nu a mai rezistat: "Băi, fraților, m-am săturat! E cerșeală"
Gabi Balint s-a uitat la FCSB cu Bologna și nu a mai rezistat: "Băi, fraților, m-am săturat! E cerșeală"
FCSB a pierdut cu 1-2 în fața celor de la Bologna, pe Arena Națională, în etapa a 3-a din Europa League. Pentru italieni au marcat Odgaard (min. 9) și Dallinga (min. 12), în timp ce Daniel...
#FCSB, #Europa League, #bologna, #Computer, #calificare , #stiri FCSB
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Sarbilor nu le-a venit sa creada! Ce s-a intamplat la mai putin de 24 de ore de la aparitia imaginilor neverosimile din Belgrad
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Fiica unuia dintre cei titrati antrenori din istorie a spus totul despre tatal ei: "Se imbraca prost" / "Accese de nebunie?"

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Computerul a stabilit ce șanse de calificare mai are FCSB după meciul cu Bologna
  2. A fost distrusă și refăcută. Cum l-au ”pedepsit” sârbii pe Djokovic pentru că s-a mutat din țară
  3. O nouă dramă în sport. A murit la 25 de ani după ce s-a prăbușit în timpul cursei
  4. Triunghi amoros cu prezentatoarea ”MasterChef” și un fotbalist de top: ”Te-am văzut prin cartier”
  5. „Ți-am dat salariu mare ca prostul și s-ar putea să mori aici”. Becali l-a făcut praf, după meciul cu Bologna
  6. Surpriză: numele nou pe care Mircea Lucescu ar putea miza în dubla cu Bosnia și San Marino
  7. Mircea Lucescu a anunțat stranierii care se pregătesc pentru meciul decisiv cu Bosnia. Surpriza vine din Rusia
  8. Gigi Becali a dat ordin după ce-a văzut în FCSB - Bologna: ”Toți trei pe bancă, gata!"
  9. Dansul lasciv cu care Serena Williams a făcut show la decernarea unui important premiu. Câți bani a luat fosta tenismenă VIDEO
  10. 6 din 6! Campioana României e ”ciuca bătăilor” în Liga Campionilor