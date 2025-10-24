Computerul a stabilit ce șanse de calificare mai are FCSB după meciul cu Bologna

FCSB a fost învinsă de echipa italiană Bologna cu scorul de 2-1 (2-0), joi seara, pe Arena Națională din București, în etapa a treia a competiției de fotbal Europa League.

Bologna s-a impus mai clar decât o arată scorul, prin golurile marcate de Jens Odgaard (9) și Thijs Dallinga (12), respectiv Daniel Bîrligea (54).

FCSB rămâne cu victoria din prima etapă cu Go Ahead Eagles (1-0, în deplasare), pierzând următoarele două meciuri, 0-2 cu Young Boys Berna și 1-2 cu Bologna, ambele la București.

FCSB e acum pe locul 28 din 36 și va juca în continuare cu FC Basel (6 noiembrie, în deplasare), Steaua Roșie (27 noiembrie, la Belgrad), Feyenoord (11 decembrie, la București), Dinamo Zagreb (22 ianuarie, în deplasare) și Fenerbahce (29 ianuarie, la București).

Conform Football meets Data, șansele de calificare ale FCSB-ului în faza următoare, a play-off-ului (Top 24), au scăzut considerabil.

Astfel, există doar o probabilitate de 19 la sută ca FCSB să se califice în play-off și de numai 0,2 la sută de a prinde direct optimile de finală (Top 8).

[🟠 UEL race for Top 8/24 - as of 24 Oct]

🔝 Change in Top 8:
📈 IN: 🇩🇪 Freiburg, 🇮🇹 Bologna
📉 OUT: 🇪🇸 Betis, 🇮🇹 Roma

🔝 Change in Top 24:
📈 IN: 🇬🇷 PAOK, 🇳🇱 Go Ahead Eagles
📉 OUT: 🇦🇹 Sturm, 🇫🇷 Nice

👉 Full probabilities and scenarios available in our 📊 FMD Simulator pic.twitter.com/o4USaXmVys

— Football Meets Data (@fmeetsdata) October 24, 2025

