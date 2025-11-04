BREAKING NEWS Decizie definitivă în procesul dintre FCSB și CSA Steaua: la cine a rămas marca

Autor: Alexandru Atanase
Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 19:40
710 citiri
BREAKING NEWS Decizie definitivă în procesul dintre FCSB și CSA Steaua: la cine a rămas marca
Gigi Becali FOTO Hepta

Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat marți, 4 noiembrie, decizia definitivă în mult-așteptatul proces pentru marca Steaua, dintre FCSB și Clubul Sportiv al Armatei (CSA) Steaua București.

Instanța a respins apelul formulat de clubul patronat de Gigi Becali, menținând astfel hotărârea prin care CSA rămâne deținătorul legal al mărcilor „Steaua”.

„Respinge ca nefondat recursul declarat de recurenta-reclamantă Fotbal Club FCSB S.A. împotriva deciziei civile nr. 285A din 6 martie 2024 a Curții de Apel București – Secția a IV-a civilă (...). Definitivă”, se arată în decizia Înaltei Curți.

Procesul a fost deschis în 2024, când FCSB a solicitat anularea mărcilor deținute de CSA Steaua, însă toate instanțele au decis în favoarea clubului Armatei.

După pronunțarea hotărârii, Gigi Becali a avut o reacție scurtă, declarând pentru Fanatik că nu mai este interesat de subiect: „Am auzit ceva, dar vă spun sincer că nu mă interesează. Să ceară ce vor. Din partea noastră se ocupă avocații, pe mine nu mă interesează.”

Decizia definitivă confirmă poziția CSA Steaua ca unică deținătoare a mărcii și identității istorice a clubului din Ghencea, punând capăt unuia dintre cele mai disputate procese din fotbalul românesc.

Anunțul UEFA în legătură cu meciul FCSB-ului din Europa League
Anunțul UEFA în legătură cu meciul FCSB-ului din Europa League
Albanezul Juxhin Xhaja va arbitra meciul FC Basel – FCSB, care se va disputa joi, de la ora 19.45, pe stadionul St. Jakob-Park din Basel, în etapa a patra a fazei principale a Ligii Europa, a...
Gigi Becali a pus capăt telenovelei Louis Munteanu la FCSB: ”La revedere!”
Gigi Becali a pus capăt telenovelei Louis Munteanu la FCSB: ”La revedere!”
Louis Munteanu (23 de ani) a fost una dintre cele mai râvnite ținte ale perioadei de mercato din această vară, iar interesul pentru atacantul celor de la CFR Cluj a venit din partea unor...
#FCSB, #CSA Steaua, #decizie, #marca, #palmares, #inalta curte , #FCSB
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Dupa ce a anulat nunta, "cea mai frumoasa actrita" s-a urcat in masina fostului logodnic si a urmat scandalul: "Lasa-ma in pace"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Decizie definitiva a instantei in procesul pentru marca Steaua! Prima reactie a lui Gigi Becali

Ep. 152 - Alegerile din București sunt "ilegitime"

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. BREAKING NEWS Decizie definitivă în procesul dintre FCSB și CSA Steaua: la cine a rămas marca
  2. Victorie importantă pentru Coco Gauff la Turneul Campioanelor, în grupa de foc cu Sabalenka
  3. Cristi Chivu vrea a patra victorie la rând în Liga Campionilor. Ce spune despre adversarul modest
  4. Tragere la sorți pentru CM 2027. România, în grupă cu Moldova și Cipru. Sistemul de calificare
  5. Veste proastă pentru portarul naționalei României, înaintea duelului cu FC Barcelona
  6. Șumudică, despre Mirel Rădoi: "E urât, poți să generezi un conflict"
  7. Serie A a mai făcut o ”victimă”. Echipa de tradiție care și-a dat afară antrenorul
  8. ”Bătălia sexelor” în tenis. Lidera mondială l-a provocat pe un fost finalist la Wimbledon. Unde are loc meciul
  9. Adi Vasile, după ce a fost dat afară de la CSM București: "Abia mi s-a răcit motorul mașinii în parcare"
  10. Una dintre cele mai frumoase prezentatoare din România, cerută în căsătorie de iubitul fotbalist: ”Am crezut că glumește” VIDEO