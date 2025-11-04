BREAKING NEWS Decizie definitivă în procesul dintre FCSB și CSA Steaua: la cine a rămas marca

Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat marți, 4 noiembrie, decizia definitivă în mult-așteptatul proces pentru marca Steaua, dintre FCSB și Clubul Sportiv al Armatei (CSA) Steaua București.

Instanța a respins apelul formulat de clubul patronat de Gigi Becali, menținând astfel hotărârea prin care CSA rămâne deținătorul legal al mărcilor „Steaua”.

„Respinge ca nefondat recursul declarat de recurenta-reclamantă Fotbal Club FCSB S.A. împotriva deciziei civile nr. 285A din 6 martie 2024 a Curții de Apel București – Secția a IV-a civilă (...). Definitivă”, se arată în decizia Înaltei Curți.

Procesul a fost deschis în 2024, când FCSB a solicitat anularea mărcilor deținute de CSA Steaua, însă toate instanțele au decis în favoarea clubului Armatei.

După pronunțarea hotărârii, Gigi Becali a avut o reacție scurtă, declarând pentru Fanatik că nu mai este interesat de subiect: „Am auzit ceva, dar vă spun sincer că nu mă interesează. Să ceară ce vor. Din partea noastră se ocupă avocații, pe mine nu mă interesează.”

Decizia definitivă confirmă poziția CSA Steaua ca unică deținătoare a mărcii și identității istorice a clubului din Ghencea, punând capăt unuia dintre cele mai disputate procese din fotbalul românesc.

