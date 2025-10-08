Căpitanul de la FCSB, desființat: "Mă apucă mila când îl văd: cade, se strâmbă, face urât"

Autor: Alexandru Atanase
Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 08:48
161 citiri
Căpitanul de la FCSB, desființat: "Mă apucă mila când îl văd: cade, se strâmbă, face urât"
Darius Olaru este căpitanul echipei FCSB. Foto: Facebook / FCSB

Adrian Porumboiu a lansat un val de critici la adresa căpitanului celor de la FCSB, Darius Olaru, după victoria echipei roș-albastre cu Universitatea Craiova (1-0).

Fostul arbitru și patron al lui FC Vaslui s-a declarat dezamăgit de forma mijlocașului, despre care spune că „se prăbușește la fiecare fază”.

FCSB nu strălucește. Se chinuie. Nu are jucători... Sunt doar doi. E Florin Tănase, care e sclipitor din primul până în ultimul minut. Știe fotbal, joacă fotbal. Are tot ce-i trebuie unui fotbalist foarte bun. Mai e și Cisotti. Joacă în orice poziție, în orice moment al jocului.

FCSB are lot bun, dar nu e o echipă grozavă. Nu e ce visează unii, cai verzi pe pereți, Manchester, Liga Campionilor, Barcelona... Poate Barcelona de la Lehliu. Trebuie să fim realiști.

În rest, mă apucă mila când îl văd pe Olaru cum cade. Bă, dar la toate fazele ești pe jos? Ridici din mâini, te strâmbi, faci urât! La fiecare fază e pe jos. Cade, cade, cade. Doamne, iartă-mă! Zici că e la popice. E popica aia care cade mereu prima. Asta e părerea mea, una nevinovată”, a spus Adrian Porumboiu, conform Iamsport.

Deși Olaru a revenit pe teren la finalul sezonului trecut, evoluțiile sale din actuala ediție de campionat nu se ridică la nivelul așteptărilor.

După victoria cu Universitatea Craiova, scor 1-0, FCSB speră să revină în lupta pentru podium. În prezent, echipa ocupă locul 11, cu 13 puncte în 12 etape, o poziție modestă pentru campioana en-titre.

Gigi Becali e sincer: ”Bă, m-am gândit că Mirel Rădoi e hoț!”
Gigi Becali e sincer: ”Bă, m-am gândit că Mirel Rădoi e hoț!”
FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova cu scorul de 1-0 (1-0), duminică seara, pe Arena Națională, într-o partidă din etapa a 12-a a Superligii de fotbal. Unicul gol al partidei a fost...
Gigi Becali, extaziat după victoria cu Craiova: „Avem un jucător de pe altă planetă!”
Gigi Becali, extaziat după victoria cu Craiova: „Avem un jucător de pe altă planetă!”
FCSB s-a impus cu 1-0 în fața Universității Craiova, în etapa a 12-a din Superligă, iar omul meciului, în ochii patronului Gigi Becali, a fost italianul Juri Cisotti. Mijlocașul de 32 de...
#FCSB, #Darius Olaru, #Adrian Porumboiu, #Gigi Becali, #Universitatea Craiova , #FCSB
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gica Hagi n-a stat deloc pe ganduri: prima decizie luata, imediat dupa ce a dat lovitura
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Sefii lui Inter s-au convins si pregatesc hartiile! Salariu marit + Contract pana in 2029

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ofertă concretă de 10 milioane de euro pentru Louis Munteanu! Ce echipă a oferit această sumă impresionantă
  2. Căpitanul de la FCSB, desființat: "Mă apucă mila când îl văd: cade, se strâmbă, face urât"
  3. A venit pedeapsa pentru antrenorul naționalei României după ce acesta și-a ieșit din minți și a făcut un gest necugetat
  4. Amatori versus profesioniști, meciuri de un punct cu o miză de un milion de dolari! Noua idee de la Australian Open
  5. "Hagi, ție nu ți-a spus nimeni că ești prost? Mai bine o luai de nevastă pe Mona Muscă și plecai în munți!"
  6. Victorie entuziasmantă. Campioana României a revenit miraculos în cupele europene
  7. Retragere inexplicabilă a gigantului Porsche din Campionatul Mondial: ”Regretăm profund”
  8. O legendă a Barcelonei a spus adio fotbalului. Anunțul jucătorului de la Inter Miami
  9. A venit și ”marea decizie” a lui LeBron James. Puțini se așteptau la asta
  10. Statistică uluitoare. Admirabil ce-a reușit Sorana Cîrstea contra letonei Ostapenko