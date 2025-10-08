Căpitanul de la FCSB, desființat: "Mă apucă mila când îl văd: cade, se strâmbă, face urât"

Adrian Porumboiu a lansat un val de critici la adresa căpitanului celor de la FCSB, Darius Olaru, după victoria echipei roș-albastre cu Universitatea Craiova (1-0).

Fostul arbitru și patron al lui FC Vaslui s-a declarat dezamăgit de forma mijlocașului, despre care spune că „se prăbușește la fiecare fază”.

”FCSB nu strălucește. Se chinuie. Nu are jucători... Sunt doar doi. E Florin Tănase, care e sclipitor din primul până în ultimul minut. Știe fotbal, joacă fotbal. Are tot ce-i trebuie unui fotbalist foarte bun. Mai e și Cisotti. Joacă în orice poziție, în orice moment al jocului.

FCSB are lot bun, dar nu e o echipă grozavă. Nu e ce visează unii, cai verzi pe pereți, Manchester, Liga Campionilor, Barcelona... Poate Barcelona de la Lehliu. Trebuie să fim realiști.

În rest, mă apucă mila când îl văd pe Olaru cum cade. Bă, dar la toate fazele ești pe jos? Ridici din mâini, te strâmbi, faci urât! La fiecare fază e pe jos. Cade, cade, cade. Doamne, iartă-mă! Zici că e la popice. E popica aia care cade mereu prima. Asta e părerea mea, una nevinovată”, a spus Adrian Porumboiu, conform Iamsport.

Deși Olaru a revenit pe teren la finalul sezonului trecut, evoluțiile sale din actuala ediție de campionat nu se ridică la nivelul așteptărilor.

După victoria cu Universitatea Craiova, scor 1-0, FCSB speră să revină în lupta pentru podium. În prezent, echipa ocupă locul 11, cu 13 puncte în 12 etape, o poziție modestă pentru campioana en-titre.

Ads