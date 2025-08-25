Decizie importantă luată de UEFA. Ce se va întâmpla joi, la FCSB - Aberdeen, meci decisiv în Europa League

Decizie importantă luată de UEFA. Ce se va întâmpla joi, la FCSB - Aberdeen, meci decisiv în Europa League
Meciul FCSB - Aberdeen, programat, joi, în returul play-off-ului Ligii Europa, va fi arbitrat de o brigadă din Norvegia, cu Espen Eskås, a anunțat UEFA.

Espen Eskås va fi ajutat la cele două linii de Jan Erik Engan şi Anders Olav Dale, în timp ce rezervă va fi Sigurd Kringstad.

În Camera VAR se vor afla portughezul Tiago Martins şi norvegianul Kristoffer Hagenes.

Partida se va disputa de la ora 21.30, pe Arena Naţională,

În tur, cele două echipe au terminat la egalitate, scor 2-2.

Campioana României a condus cu 2-0, dar a fost egalată pe final, după ce a jucat mai bine de o repriză în inferioritate numerică.

Daniel Bîrligea (32) și Darius Olaru (46) au marcat pentru FCSB, dar scoțienii au revenit în ultima jumătate de oră, prin golurile a doup rezerve, Dante Polvara (61), Ester Sokler (90).

