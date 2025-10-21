Decizia UEFA în legătură cu meciul FCSB - Bologna din Europa League

Autor: Teodor Serban
Marti, 21 Octombrie 2025, ora 12:23
247 citiri
Decizia UEFA în legătură cu meciul FCSB - Bologna din Europa League
FCSB s-a calificat în Europa League FOTO Facebook FCSB

Letonul Andris Treimanis arbitrează meciul FCSB - Bologna, care va avea loc, joi, de la ora 19.45, în grupa principală din Liga Europa, a anunțat UEFA.

Andris Treimanis va fi ajutat de conaţionalii săi din Letonia, Haralds Gudermanis şi Aleksejs Spasennikovs, în timp ce rezervă va fi Aleksandrs Golubevs.

În Camera VAR se vor afla Jeroen Manschot şi Kristaps Ratnieks.

Meciul se va disputa pe Arena Naţională.

După primele doup etape, în care a câștigat cu Go Ahead (1-0 în deplasare) și a pierdut cu Young Boys (0-2 acasă), FCSB se află pe locul 24 în clasamentul celor 36 de formații din Europa League.

Președintele Senatului, după decizia CCR: „Blocarea reformei înseamnă apărarea vechiului sistem”
Președintele Senatului, după decizia CCR: „Blocarea reformei înseamnă apărarea vechiului sistem”
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a reacționat după ce Curtea Constituțională a admis obiecția de neconstituționalitate formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție în...
Antrenorii de la FCSB, cu demisia pe masă. Reacția lui Gigi Becali: ”Vezi-ți, mă, de treaba ta”!
Antrenorii de la FCSB, cu demisia pe masă. Reacția lui Gigi Becali: ”Vezi-ți, mă, de treaba ta”!
Debutanta Metaloglobus București a reușit prima sa victorie în Superliga de fotbal cu campioana FCSB, cu scorul de 2-1 (0-1), sâmbătă seara, pe teren propriu, la Clinceni, în etapa a 13-a,...
#FCSB, #Europa League, #meci, #bologna, #decizie, #UEFA , #stiri FCSB
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A facut-o! Dupa 6 ani de relatie, s-a casatorit cu "cea mai frumoasa femeie de pe planeta". Simona Halep a reactionat
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
A inceput demantelarea unei retele internationale de trucare de meciuri! Arestari si in Romania

Ep. 145 - Demisia lui Bolojan!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Imposibilul a devenit posibil! Echipa unui cătun cu 1.000 de locuitori, campioană într-o țară cu un fotbal dezvoltat din Europa
  2. Decizia UEFA în legătură cu meciul FCSB - Bologna din Europa League
  3. Campionat Mondial la peste 4.000 de metri altitudine? Promisiunea riscantă a șefului FIFA
  4. S-au făcut arestări în România! Ce jucători de tenis sunt acuzați de trucarea meciurilor
  5. Părinții lui Cîrjan au izbucnit în plâns după meciul dintre Dinamo și Rapid: "Vouă vi se pare normal?"
  6. Cristi Chivu are meci cu Inter în Liga Campionilor. Antrenorul român și-a dezvăluit ambițiile într-un discurs superb
  7. Schimbare-șoc la CFR Cluj? Mandorlini, pe făraș, se pregătește o revenire surpriză
  8. Jaqueline Cristian, performanța carierei. Ce se întâmplă în clasamentul WTA
  9. Antrenorii de la FCSB, cu demisia pe masă. Reacția lui Gigi Becali: ”Vezi-ți, mă, de treaba ta”!
  10. Cristiano Ronaldo Junior, convocat din nou la națională. La ce echipă de club joacă fiul celebrului portughez