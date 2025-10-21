Decizia UEFA în legătură cu meciul FCSB - Bologna din Europa League

Marti, 21 Octombrie 2025, ora 12:23
Letonul Andris Treimanis arbitrează meciul FCSB - Bologna, care va avea loc, joi, de la ora 19.45, în grupa principală din Liga Europa, a anunțat UEFA.
Andris Treimanis va fi ajutat de conaţionalii săi din Letonia, Haralds Gudermanis şi Aleksejs Spasennikovs, în timp ce rezervă va fi Aleksandrs Golubevs.
În Camera VAR se vor afla Jeroen Manschot şi Kristaps Ratnieks.
Meciul se va disputa pe Arena Naţională.
După primele doup etape, în care a câștigat cu Go Ahead (1-0 în deplasare) și a pierdut cu Young Boys (0-2 acasă), FCSB se află pe locul 24 în clasamentul celor 36 de formații din Europa League.
