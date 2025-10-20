Mihai Pintilii și Elias Charalambous, cu demisia pe masă! "Plecăm fără discuții, fără nimic"

Elias Charalambous și Mihai Pintilii FOTO: Facebook / PrimaSport

Mihai Pintilii l-a sunat pe Gigi Becali și i-a transmis că el și Elias Charalambous sunt gata să plece de la FCSB fără nicio pretenție.

FCSB traversează unul dintre cele mai slabe momente din ultimii ani și este de nerecunoscut în acest sezon. Echipa lui Gigi Becali a pierdut din nou, de data aceasta chiar în fața „lanternei roșii” din SuperLigă, Metaloglobus, scor 1-2, la Clinceni. După 13 etape, roș-albaștrii ocupă locul 12, cu doar 13 puncte, departe de obiectivele și pretențiile clubului.

În ciuda rezultatelor modeste și a presiunii în creștere, patronul FCSB nu ia în calcul schimbarea băncii tehnice înainte de pauza de iarnă. Atât Elias Charalambous, cât și Mihai Pintilii au transmis că sunt dispuși să plece dacă li se va cere, însă Becali a decis să le ofere în continuare credit.

„M-a sunat Pintilii. Mi-a zis: Am vorbit cu Charalambous, oricând vreți, dăm un telefon și plecăm fără discuții, fără nimic. Vezi-ți, mă, de treaba ta! Unde suntem noi acum? Suntem în Europa League. Dacă doi ani de zile am luat milioane cu voi, în viața asta trebuie să fii om”, a declarat Gigi Becali pentru Fanatik.

Patronul roș-albaștrilor a precizat că va evalua situația abia la finalul turului: „Nu voi trage linie decât la finalul turului. Eu, care sunt stăpân, trebuie să văd care-i treaba. E secetă? Nu e apă? Hai să băgăm irigații, hai să mai băgăm îngrășăminte. Am obligația să-i protejez pe oamenii cu care am câștigat bani”.

FCSB continuă perioada neagră din SuperLigă. Campioana a fost învinsă în deplasare de nou-promovata Metaloglobus, scor 2-1, în etapa a 13-a. Pentru gazde au înscris Ubbink (48) și...
Gigi Becali a decis să schimbe radical fața echipei FCSB în pauza de iarnă, după o înfrângere rușinoasă în fața celor de la Metaloglobus (1-2), echipă cu un buget mult inferior....
#FCSB, #mihai pintilii, #Elias Charalambous, #Gigi Becali , #FCSB
