Ce supendare ar putea primi fotbalistul dinamovist prins dopat

Dinamovistul este momentan suspendat si se asteapta rezultatul probei B.Substanta interzisa gasita in corpul jucatorului francez ar fi fost cocaina.Daca si acest test va fi pozitiv, Magaye Gueye risca aproape doi ani de suspendare din toate competitiile, conform Regulamentelor in vigoare ale Federatiei Romane de Fotbal.Si clubul Dinamo ar putea sa-i ceara daune materiale fotbalistului pentru lezarea imaginii, scrie gsp Echipa din Stefan cel Mare nu risca nimic in cazul fotbalistului francez, prins dopat cu cocaina."Daca mai mult de un jucator din aceeasi echipa este sanctionat pentru dopaj, echipa va putea fi de asemenea sanctionata. Echipei i se pot scadea 6 puncte sau poate fi exclusa din competitiile in curs sau viitoare", scrie in Regulamentul Disciplinar al FRF CITESTE SI: