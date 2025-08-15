Dublă decizie luată de UEFA, în legătură cu meciurile FCSB-ului din Europa League

Autor: Teodor Serban
Vineri, 15 August 2025, ora 16:39
529 citiri
Dublă decizie luată de UEFA, în legătură cu meciurile FCSB-ului din Europa League
FCSB joacă în Europa League FOTO Facebook FCSB

Dubla dintre FCSB și formația scoțiană Aberdeen FC, din play-off-ul competiției de fotbal Europa League, va fi arbitrată de brigăzi din Olanda, respectiv Norvegia, a anunțat UEFA.

Meciul din prima manșă, care va avea loc pe 21 august, pe Pittodrie Stadium (21:45 ora României), va fi condus de olandezul Serdar Gozubuyuk, arbitri asistenți fiind delegați Erwin Zeinstra și Patrick Inia, în timp ce al patrulea oficial a fost desemnat Joey Kooij.

Pol van Boekel va fi arbitru video, iar conaționalul său Robin Hensgens a fost desemnat arbitru asistent video.

Partida de la București, din 28 august, care va fi găzduită de Arena Națională (21:30), va fi arbitrată de norvegianul Espen Eskaas, iar arbitri asistenți vor fi Jan Erik Engan și Anders Olav Dale, al patrulea oficial fiind delegat Sigurd Kringstad.

Arbitri video va fi portughezul Tiago Martins, în timp ce arbitru asistent video a fost nominalizat Kristoffer Hagenes.

Eskaas a arbitrat meciul pe care naționala de fotbal a României l-a terminat la egalitate cu Belarus, 0-0, pe Stadionul ''Szusza Ferenc'' din Budapesta, în Grupa I a preliminariilor EURO 2024, în data de 12 octombrie 2023.

Indignare după ce VOYO a picat la meciul FCSB-ului: ”Numărându-mă printre pelicanii mari, albi şi graşi...”
Indignare după ce VOYO a picat la meciul FCSB-ului: ”Numărându-mă printre pelicanii mari, albi şi graşi...”
FCSB s-a calificat în play-off-ul competiției de fotbal Europa League, după ce a învins formația kosovară FC Drita cu scorul de 3-1 (2-0), joi seara, pe Stadionul ''Fadil Vokrri'' din...
Cu cine joacă FCSB în play-off-ul Europa League. Programul complet
Cu cine joacă FCSB în play-off-ul Europa League. Programul complet
FCSB va înfrunta echipa scoțiană Aberdeen FC în play-off-ul competiției de fotbal Europa League, după victoria reușită în Kosovo de campioana României, 3-1 cu FC Drita. FCSB, care s-a...
#FCSB, #decizie, #UEFA, #meci, #arbitru, #Europa League , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
La 32 de ani, "cea mai frumoasa femeie din lume" a aparut in fata tuturor fara machiaj si a spus ce operatii are, de fapt
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Tatal pustiului bagat in spital de un campion la box a reactionat, dupa scenele brutale de la Bacau

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ilie Bolojan l-a vizitat pe Gică Hagi. Mesajul ”Regelui” FOTO
  2. Dublă decizie luată de UEFA, în legătură cu meciurile FCSB-ului din Europa League
  3. Costin Curelea a anunțat jucătorii de pe lista preliminară pentru meciurile cu San Marino și Kosovo
  4. Ce șanse au echipele românești să câștige meciurile din playoff-urile europene? FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova, față în față cu istoria
  5. Marius Șumudică a vrut să vadă FCSB-ul la TV, dar n-a reușit: ”Pam, apărea Marica! Am dat cu insecticid să dispară puricii...”
  6. ”Criminali din 1939”. Indignare la meciul din Ungaria, în Conference League, cu un român pe teren
  7. Mircea Lucescu a anunțat stranierii pentru meciurile din septembrie. Ce se întâmplă cu Ianis Hagi
  8. Programul play-off-ului din Conference League. Meciuri tari pentru CFR Cluj și Craiova
  9. Senzația turneului la ATP Cincinnati. De pe locul 163 în lume, a ajuns în semifinale
  10. Cu cine joacă FCSB în play-off-ul Europa League. Programul complet