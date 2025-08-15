Dublă decizie luată de UEFA, în legătură cu meciurile FCSB-ului din Europa League

Dubla dintre FCSB și formația scoțiană Aberdeen FC, din play-off-ul competiției de fotbal Europa League, va fi arbitrată de brigăzi din Olanda, respectiv Norvegia, a anunțat UEFA.

Meciul din prima manșă, care va avea loc pe 21 august, pe Pittodrie Stadium (21:45 ora României), va fi condus de olandezul Serdar Gozubuyuk, arbitri asistenți fiind delegați Erwin Zeinstra și Patrick Inia, în timp ce al patrulea oficial a fost desemnat Joey Kooij.

Pol van Boekel va fi arbitru video, iar conaționalul său Robin Hensgens a fost desemnat arbitru asistent video.

Partida de la București, din 28 august, care va fi găzduită de Arena Națională (21:30), va fi arbitrată de norvegianul Espen Eskaas, iar arbitri asistenți vor fi Jan Erik Engan și Anders Olav Dale, al patrulea oficial fiind delegat Sigurd Kringstad.

Arbitri video va fi portughezul Tiago Martins, în timp ce arbitru asistent video a fost nominalizat Kristoffer Hagenes.

Eskaas a arbitrat meciul pe care naționala de fotbal a României l-a terminat la egalitate cu Belarus, 0-0, pe Stadionul ''Szusza Ferenc'' din Budapesta, în Grupa I a preliminariilor EURO 2024, în data de 12 octombrie 2023.

