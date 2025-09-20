"Două milioane de euro!" Patronul din Superliga i-a stabilit prețul antrenorului cerut la FCSB

Gigi Becali FOTO Hepta

Gigi Becali a fost sfătuit să schimbe antrenorii de la FCSB după rezultatele proaste înregistrate de echipa campioană.

Gigi Becali este cel care taie și spânzură la FCSB, inclusiv la nivel de alcătuire a primului unsprezece și a schimbărilor.

Totuși, față de sezoanele trecute, pare că nici patronul, nici antrenorii nu mai găsesc soluțiile potrivite.

Valeriu Iftime, patronul de la Botoșani, i-a cerut lui Becali să-l schimbe pe antrenorul cipriot Elias Charalambous. Întrebat la GSP Live dacă nu îi dă antrenorul, pe Leo Grozavu, Iftime a răspuns: "Două milioane de euro! Atât costă. Asta așa, la prima strigare, că poate mai crește prețul".

Eșec cu 3-1 la Botoșani

Campioana FCSB a fost învinsă de FC Botoșani cu scorul de 3-1 (1-1), vineri seara, în deplasare, în primul meci al etapei a 10-a a Superligii de fotbal.

FCSB, care prelungește momentul de criză cu acest eșec, a reușit să deschidă scorul, prin Daniel Bîrligea (36), cu o lovitură de cap la centrarea lui Mamadou Thiam.

Gazdele au revenit rapid și au egalat prin Andrei Dumiter (40), fost jucător al bucureștenilor, care a reluat din careul mic centrarea lui Zoran Mitrov, din lovitură liberă.

FC Botoșani a preluat conducerea după golul atacantului ucrainean Mikola Kovtaliuk (68), la puține secunde după ce fusese introdus pe gazon, după o pasă primită de la Sebastian Mailat. Kovtaliuk a realizat dubla (90+2), cu o lovitură de cap la centrarea ideală a lui Hervin Ongenda.

