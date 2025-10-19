„V-ați gândit să renunțați?” Charalambous a răspuns pe loc și a dezvăluit planul lui Gigi Becali

FCSB continuă perioada neagră din SuperLigă. Campioana a fost învinsă în deplasare de nou-promovata Metaloglobus, scor 2-1, în etapa a 13-a.

Pentru gazde au înscris Ubbink (48) și Huiban (54, penalty), în timp ce golul roș-albaștrilor a venit prin Tănase (34, penalty).

După acest rezultat, FCSB rămâne cu 13 puncte în 13 etape, ocupând doar locul 12 în clasament, în timp ce Metaloglobus obține prima victorie a sezonului și ajunge la șase puncte.

Charalambous: „Nu sunt o persoană care pleacă în momente dificile”

La finalul partidei, antrenorul Elias Charalambous s-a arătat extrem de dezamăgit de prestația echipei, dar a transmis că nu intenționează să renunțe.

„La început am jucat destul de bine, am controlat prima repriză și am înscris, dar în repriza a doua ne-am pierdut organizarea și nu am mai făcut nimic ca să întoarcem rezultatul.

Îmi cer scuze fanilor, este o înfrângere grea, îmi pare foarte rău. Dacă vrem să spunem că suntem un club mare, nu putem juca așa”, a spus tehnicianul cipriot.

Întrebat direct dacă s-a gândit să demisioneze, Charalambous a fost categoric:

„Cum să nu fiu dezamăgit? Când echipa pierde multe meciuri, e normal ca lumea să creadă că antrenorul va fi dat afară. Eu nu sunt o persoană care să plece în asemenea momente dificile.

Lumea crede că eu sunt problema, dar eu îmi asum responsabilitatea. Nu m-am gândit să plec”.

Becali și Meme Stoica pregătesc mutări pentru iarnă

Antrenorul FCSB-ului a mai dezvăluit că Gigi Becali și Mihai Stoica au început deja negocierile pentru aducerea unor jucători în pauza de iarnă.

„În iarnă trebuie să aducem jucători și o vom face. Patronul și Meme deja au început negocierile cu câțiva jucători. Totuși, acum nu e momentul să ne gândim la asta, avem alte probleme de rezolvat”, a conchis cipriotul.

