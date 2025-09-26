Jucătorii de la Go Ahead Eagles au răbufnit după meciul cu FCSB: "Sunt frustrat! E o porcărie ce s-a întâmplat"

Victor Edvardsen FOTO Facebook Go Ahead Eagles

Atacantul suedez Victor Edvardsen, de la Go Ahead Eagles, a avut un discurs acid după înfrângerea echipei sale, scor 0-1, în prima etapă a fazei principale din Europa League, în fața formației FCSB.

„Nu meritam să pierdem, e opinia tuturor din vestiar, dar am sentimentul că am acceptat acest rezultat. Și asta este o porcărie, de rahat, pentru că vrem să insuflăm o mentalitate de câștigător în echipă și în club. Nu poți accepta o înfrângere acasă când ai 75% posesie și atâtea ocazii!!”, a spus Edvardsen la microfonul celor de la Voetbal Primeur, arătându-și frustrarea față de rezultatul meciului.

Atacantul a recunoscut că echipa adversă a încercat să încetinească ritmul partidei, folosindu-se de experiența din competițiile europene pentru a câștiga timp.

„Ei au vrut să ne ia timp și să scadă ritmul și au făcut-o bine. Noi trebuie să fim un ghimpe în coaste și să nu acceptăm așa ceva. Trebuie să învățăm din această lecție. Da, sunt frustrat că stăteau pe jos. Ei au multă experiență în Champions League și Europa League. Au vrut să ne ia timp și să scadă ritmul și au făcut-o bine. Trebuie să punem mai multă presiune pe arbitru”, a adăugat Edvardsen.

Și antrenorul Melvin Boel s-a arătat dezamăgit, subliniind că echipa ar fi trebuit să fructifice ocaziile din prima repriză: „Trebuia să marcăm de două ori în prima parte. Ritmul încetinit de adversari nu a fost sancționat suficient, iar cele patru minute de prelungire nu au fost suficiente pentru a întoarce scorul.”

