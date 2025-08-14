Cât trebuie să plătească fanii FCSB-ului pentru a vedea la TV meciul de azi din Kosovo

Autor: Teodor Serban
Joi, 14 August 2025, ora 09:22
Echipa de fotbal FCSB va întâlni, joi, pe Stadionul ''Fadil Vokrri'' din Priștina, de la ora 21:00, formația kosovară FC Drita, în cea de-a doua manșă a turului al treilea preliminar al Europa League.

În tur, campioana României s-a impus cu scorul de 3-2, pe Arena Națională din București.

Partida retur va fi transmisă exclusiv pe platforma VOYO, decizie luată de ProTV, postul care a cumpărat drepturile. Un abonament VOYO costă de la 3.23 euro pe lună (TVA inclus).

FCSB, în cazul în care va trece de FC Drita, va juca în play-off cu echipa scoțiană Aberdeen FC. Dacă va fi eliminată de FC Drita din Europa League, FCSB va juca în play-off-ul Conference League cu câștigătoarea dintre FC Differdange 03 (Luxemburg) și FCI Levadia Tallinn (Estonia), balticii câștigând cu 3-2 în deplasare în prima manșă.

Antrenorul echipei FCSB, Elias Charalambous, a declarat, miercuri, înaintea meciului cu formația kosovară FC Drita, din cea de-a doua manșă a turului al treilea preliminar al competiției de fotbal Europa League, că șansele de calificare în play-off sunt egale chiar dacă în partida tur a câștigat cu 3-2 pe teren propriu.

”Avem un meci greu contra unei echipe foarte bine organizate, știm cât am luptat în prima manșă. Chiar dacă am câștigat în tur, eu cred că șansele sunt 50-50%. Ne așteptăm la un meci greu. Avem energie și ne dorim să înscriem. Nu am venit aici să ne apărăm, este un meci foarte important pentru noi, asta e clar. Echipa și-a păstrat mereu încrederea, fiindcă suntem un club mare, trebuie să reacționăm în momentele grele, precum marile cluburi. Știm că putem face multe lucruri bune. Vom întâlni un adversar puternic, focusat pe meci. Presiune la acest club, la FCSB, este în fiecare zi. Avem presiune în toate meciurile, pentru că vrem să învingem, vrem să jucăm bine, știm asta foarte bine. Știm cine suntem și ce vrem să facem. Eu personal iubesc să fiu sub presiune și jucătorii trebuie să fie sub presiune, pentru că de aceea sunt la FCSB, altfel, n-ar mai fi la acest club. Vom juca pentru suporterii noștri mâine chiar dacă nu vor fi alături de noi. Știm că va fi o atmosferă cu presiune, dar jucătorii mei știu să joace în astfel de meciuri”, a declarat Charalambous.

Tehnicianul cipriot s-a arătat încântat de primirea avută în Kosovo, afirmând că lotul FCSB a fost tratat foarte bine: ”Din primul moment în care am ajuns aici, totul a fost fantastic, perfect. Toți s-au comportat extraordinar, am fost tratați foarte bine. Am fost cu naționala țării mele aici, Kosovo s-a dezvoltat foarte mult. Mulți fotbaliști din Kosovo au venit în România, ceea ce demonstrează calitatea jucătorilor de aici. Dar eu nu mă gândesc acum la jucători pe care i-am putea transfera din Kosovo”.

