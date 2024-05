FCSB a anunțat un nou transfer, un internațional african

FCSB a anunţat, sâmbătă, că, începând cu sezonul 2024-2025, David Kiki va îmbrăca tricoul roş-albastru.

Internaţionalul beninez în vârstă de 30 de ani a efectuat deja vizita medicală şi a semnat contractul, urmând să se prezinte la pregătire pe 14 iunie.

În sezonul trecut, el a evoluat la Farul Constanţa.

Kiki a fost adus de Gică Hagi de la Arda Kardzhali, echipă din Bulgaria. Fundașul stânga va primi un salariu de 10.000 de euro lunar la campioana României. Este primul dintre cele 7-8 transferuri anunțate de finanțatorul FCSB-ului pentru vara acestui an.

”Kiki, am vorbit acum șase luni. Am spus că până nu se termină contractul lui, nu mă interesează să iau jucători de la Gică (n.r. - Gică Hagi), atât timp cât e sub contract cu Gică.

Apoi a venit iar impresarul la mine și mi-a spus că el semnează (n.r. - cu FCSB), că dacă nu, semnează în Bulgaria”, a spus Gigi Becali.